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英首相官邸收養新小貓！「首席捕鼠大臣」賴瑞有徒弟了

英國「首席捕鼠大臣」賴瑞已經17歲，是高齡貓。（翻攝X@Number10cat）

▲英國「首席捕鼠大臣」賴瑞已經17歲，是高齡貓。（圖／翻攝X@Number10cat）

圖文／鏡週刊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近日受訪證實，首相官邸唐寧街10號迎來了新成員──1隻西伯利亞小貓。小貓的到來，代表英國「首席捕鼠大臣」賴瑞貓（Larry the Cat）有了新徒弟，牠們之間的互動也引起關注。

施凱爾3日接受《BBC Radio 5 Live》專訪表示，唐寧街10號迎來了一隻西伯利亞小貓，施凱爾家中原本就有養一隻名叫喬喬（JoJo）的貓，加上在首相官邸住了13年的賴瑞，新小貓成為第3隻入住首相官邸的貓。

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施凱爾透露，收養小貓並非一時衝動，而是經歷了漫長的「談判」過程，起初孩子們想養一隻德國牧羊犬，但經過妥協，最終他們選擇收養西伯利亞小貓。施凱爾提到，搬到首相官邸後，他們面臨到了一些挑戰，由於唐寧街是英國權力的核心，安全措施極為嚴密，唯一一扇離開新公寓的門，是道防彈門，這同樣是喬喬遇到的問題，安裝貓門有困難。不過，女兒們說服了他，認為兩隻貓的問題並不比一隻貓更大，因此全家決定迎接新小貓入住。

首相官邸迎來新的小貓，外界最好奇的便是牠與賴瑞的互動，賴瑞2011年就被前首相卡麥隆收養，擔任「首席捕鼠大臣」至今，經歷過6任首相，不管政黨如何輪替，牠依舊穩坐捕鼠大臣職位，而且深受英國民眾愛戴，說是首相官邸的「真主子」一點也不為過。

不過，賴瑞已經是17歲的老貓，英國《獨立報》早前報導，賴瑞已經超過虎斑貓的平均壽命，首相官邸的官員們已為牠安排好身後事。如今小貓到來，不少網友憂心賴瑞的地位受到威脅，不過也有網友幽默表示，賴瑞有了新徒弟，小貓應該要好好向賴瑞學習，在牠的指導下成長。

貓咪保護組織專家指出，首相官邸必須謹慎看待新小貓的入住，施凱爾一家人需要讓小貓逐步適應唐寧街的環境，讓牠與賴瑞、喬喬好好相處。西伯利亞貓的毛髮較長，需要定期梳理，此外，賴瑞年事已高，牠需要安靜的環境休息，避免小貓過於調皮，讓賴瑞感到壓力。


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關鍵字： 鏡週刊英國首相賴瑞

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