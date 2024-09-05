汪星人直盯火鍋「眼球跟著筷子動」　奴才：我吃得壓力好大

記者李依融／綜合報導

好想吃一口！澳洲一隻叫做「莫師傅」的狗狗看著奴才享用香噴噴的火鍋，發現自己只能看不能吃，委屈地縮在奴才身上，探出一顆頭也想參一咖，眼球轉來轉去盼著火鍋能不小心掉下來，貪吃鬼的模樣萌到許多網友。

小紅書網友@搞笑的莫師傅分享，這天奴才在家煮火鍋，莫師傅在一旁看得望眼欲穿，先是坐在奴才身邊希望「乖寶寶能吃一口」，接著發現似乎沒希望了，噢嘟嘟地趴在主人腿上，眼神還不斷轉動偷瞄，就希望奴才能不小心掉下一口讓牠過過癮。只不過火鍋口味重，狗狗是不能吃的，所以莫師傅一口也沒吃到，雖然奴才是為了牠的健康著想，但是莫師傅覺得好鬱卒。

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▲莫師傅盯著火鍋虎視眈眈。（圖／翻攝自小紅書@莫師傅好搞笑）



奴才分享，每天晚上都會先餵莫師傅吃飯，家人才會開動吃晚餐，但莫師傅總是會用各種角度張望，上演一齣「我好可憐」的戲碼，實在是很搞笑。

可愛的莫師傅今年1歲半，是古代牧羊犬與標準型貴賓狗米克斯，家裡還有一隻黃金貴賓犬姐姐。網友看到莫師傅望眼欲穿的表情，也忍不住為牠叫屈，「怎麼忍心～我們這麼可憐的小眼神」、「媽媽看看我的真摯眼神」、「就想問你這火鍋怎麼吃下肚的」、「這樣看你吃不會壓力很大嗎？」。奴才則回應，「壓力超大的，所以我只能迴避牠的眼神啊！」。

▲莫師傅換個角度繼續盯著奴才送進嘴裡的火鍋料。（圖／翻攝自小紅書@莫師傅好搞笑）