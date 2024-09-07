可卡犬要搭飛機移民「怕再被丟掉」　想起前飼主約定：被騙心好痛

文／柚子貍

今天的案例最特別的在於我竟然全程用英文跟狗狗溝通，翻到之前的溝通筆記時我才想起這件事，自己都懷疑這中英對照的內容是出自我的手嗎？雖然寵物溝通不一定有語言限制，但是因為這位媽咪住在中東的卡達，從開始養SHADOW起就都用英文跟牠講話，我當時竟自告奮勇說，那我來全程用英文試試看好了，真不知當年自己是哪來的勇氣。

媽咪來溝通的目的，是全家要從攝氏高溫50度的卡達，移民到最低溫只有攝氏零下40度的加拿大，媽咪很開心以後可以讓SHADOW把一身漂亮烏溜溜的毛髮留長了，畢竟牠可是一隻長毛獵犬可卡呢，但搭機過程SHADOW必須自己待在貨艙裡長達20小時，是一個很大的考驗，媽咪很擔心牠會害怕，更希望SHADOW了解媽咪不是要遺棄牠。

媽咪跟SHADOW保證，一下機就會馬上接牠，但SHADOW說，「又跟我說要坐飛機，是真的會儘快接我嗎？不要騙我哦！」、「我是真的心裡有shadow哦，被騙那一次心裡好痛，為什麼他們不要我了？」、「都說好會帶我搭飛機，然後會來接我的，但我還沒等到搭機他們就不見了。」

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原來SHADOW六個月大時，前主人也是要從甲地外派到乙地，但可能後來發現帶狗搭機太貴，就騙SHADOW說要帶牠一起走，最後卻把牠直接丟給專門處理國際寵物運送的小姐家裡，媽咪看到那位小姐的認養訊息才把牠帶回家。

因為這段因緣，所以當媽咪問「在SHADOW心中，媽咪是主人或朋友時？」

SHADOW竟說媽咪是「神」，「是讓我重拾對人類信心的神哦，是比主人或媽咪更高階的那種，所以我都乖乖聽話，不給神添麻煩」，這麼乖的孩子，要不是透過溝通，媽咪也不知道前主人的遺棄給 SHADOW造成如此大的心理陰影。

媽咪特別叮嚀SHADOW，籠子裡會放些爸比跟媽咪的衣服，希望牠聞到熟悉的味道可以比較安心。SHADOW認為這點子不錯，「其實我不怕搭飛機、我有搭機經驗，但我也有說要帶我搭飛機，結果被丟下的不好經驗！』聽說SHADOW是前主人從歐洲網站下訂搭機送到卡達的，難怪牠說搭機不怕，怕的只是再度搭機被丟下。

「你從來沒看過下雪吧，冷冷的冬天很好玩哦，新家還有大大的庭院可以讓你跑哦！」媽咪希望幫牠建構完美的未來吸引牠，畢竟卡達是位於阿拉伯半島上波斯灣邊的小島國，面積只有南台灣的大小，整個人口也只比台北市多一點，長年炎熱，空間又小，媽咪希望把自己對加拿大的嚮往渲染給SHADOW，讓牠開心一點。

「媽咪，聽起來很不錯，這裡真的熱死了，但是我還是擔心，再被騙一次，心會碎掉」，HADOW希望媽咪能給出保證，因為牠想起被前主人丟下時，既困惑又生氣的自己，那也是曾經牠最愛的主人啊。

媽咪再度試圖轉移話題，問牠最喜歡吃甚麼，希望用美食分散牠的焦慮。「現在沒心情討論食物啦！」、「SHADOW要的不多，不要把我丟掉就好」、「信任跟愛，這很重要，SHADOW不想再換主人了！」

整個溝通過程，SHADOW都不忘表達牠害怕再度被遺棄的憂慮，讓人心疼牠把搭機跟丟棄畫下等號，還好媽咪不斷表達對牠的愛。這已經是三年前的溝通案例了，

當時誰都沒有想到現在的夏天這麼可怕，媽咪跟SHADOW現在應該很慶幸離開了像烤爐般酷熱的卡達，幸福的享受著加拿大的涼爽庭院吧。

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★柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享寵物溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。