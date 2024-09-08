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10坪養近20隻毛孩！住外出籠、沒冷氣　「有價認養」狗場真面目曝

台北市松山區某民宅遭控收容多隻狗兒，讓犬隻住在狹窄空間，環境十分惡劣。（圖／讀者提供）

▲台北市松山區某民宅遭控收容多隻狗兒，讓犬隻住在狹窄空間，環境十分惡劣。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

漂亮聰明的品種犬人見人愛，光鮮亮麗的背後卻藏著許多悲劇。松山一處民宅遭控，在屋內飼養數十隻狗兒「有價認養」，並打著救助「繁殖場淘汰犬」大旗，每隻狗兒的認養價格在5000元到8000元不等，實際上卻讓犬隻住在狹窄的外出籠中，更在大熱天不開冷氣害狗兒熱衰竭身亡，行徑極為惡劣。

8月底下午，記者偽裝成領養人前往該狗場，在門口等了10多分鐘後才見接洽的趙姓女子姍姍來遲，手中抱著一隻左眼失明的博美，另一手則拿著電話不斷飆罵，憤怒表示在近40度的天氣，屋內竟沒開冷氣，她查看時發現有狗兒熱衰竭身亡，氣憤的又講了約10分鐘後才掛上電話，帶記者上2樓看狗。

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男子在租屋處飼養多隻狗兒，卻疑似未妥善照顧，在大熱天沒開冷氣，還有狗兒熱衰竭身亡。（圖／讀者提供）

▲男子在租屋處飼養多隻狗兒，卻疑似未妥善照顧，在大熱天沒開冷氣，還有狗兒熱衰竭身亡。（圖／讀者提供）

「我們有法鬥、柯基、吉娃娃，都是從繁殖場來的。」趙女透露，該處是另名愛爸所承租，她僅負責協助送養，犬隻多為繁殖場的淘汰犬，牠們因身體疾病或不好生養而「失去價值」，繁殖場不願繼續照顧，以免費或低價「讓出」，交由愛爸愛媽們照顧重回漂亮模樣後，再給民眾認養。

「牠們都是坐私家車上來的，又要除蟲、晶片和看醫生，收你這個價錢真的不貴。」趙女提到，這些狗狗都是專人專車特地從台南送上來，坐的是客座而非貨櫃，認養價格則在5000元到8000元不等，更強調自己的狗兒都照顧妥當，不關籠之外還24小時開冷氣以確保毛孩的生活品質。

趙女邊說，邊從不對外開放的3樓抱下一隻3歲的柯基犬，牠下樓後明顯不安，在走廊繞圈圈，更在短時間內連續便溺數次，情緒和排泄物都似是在樓上積累許久、無從發洩，趙女見狀則連忙表示自己僅1、2天沒來照顧，沒想到樓上環境竟變得如此惡劣。

3樓環境究竟有多差？根據記者取得的影片，其飼養空間約10坪，卻飼養近20隻狗兒，當中包括約克夏、紅貴賓、柴犬、法國鬥牛犬和狐狸犬等知名犬種，除少數狗兒可以「落地」之外，其餘狗兒都只能住在狹窄的籠子裡。

狐狸犬、柴犬等中型犬隻「幸運的」能住在狗籠內，勉強有轉身空間，吉娃娃和博美等小型犬則只能「塞」在外出籠內，外出籠內沒有分層，狗兒便溺之後就只能與自己的排泄物「共同生活」，慘況讓人心疼不捨。

更可怕的是，當天又有約10隻小狗搭乘寵物友善司機的專車抵達，其年紀平均在7個月到1歲間，毛絨小巧的模樣讓人愛不釋手，趙女聲稱這批狗兒是善心業者特地讓出，要給他們「募款」以做為轉移狗兒的經費，強調自己會把狗帶回家，絕不讓牠們進入3樓，狗兒究竟何去何從卻無從知曉。

趙姓女子在網路上送養品種犬，稱狗兒來自繁殖場，卻疑似以送養之名收費。（圖／翻攝畫面）

▲趙姓女子在網路上送養品種犬，稱狗兒來自繁殖場，卻疑似以送養之名收費。（圖／翻攝畫面）

知情人士透露，愛爸愛媽送養動物時，的確會依自己的經濟能力和狗兒照顧狀況酌收費用，金額則是「實報實銷」，明確的以單據上費用收費，而該狗場卻是「用喊的」，從頭到尾沒講清楚收費依據，更不對認養人的背景多加詢問，變相在幫繁殖場售賣犬隻，希望相關單位能介入調查，別讓無辜生命再受傷害。

台北市動保處表示，過去趙女的犬隻數度走丟，動保處已與她相約前往關心飼養環境，有價認養部分則未接獲通報，將再進一步了解，也呼籲知情民眾提供情資以利調查。

新北市動保處則表示，只要動物交易有對價關係，就是買賣，而無照販賣犬貓依《動物保護法》25-2條最高可處300萬元罰鍰，民眾千萬不要買或有價認養來路不明的犬貓，以免勞心又傷財，得不償失。

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