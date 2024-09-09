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潛水員遇巨堅麟鱸超開心　下秒見牠「嘴卡魚尾巴」驚覺不妙

記者李依融／綜合報導

美國加州潛水員在海中遇到一隻巨堅鱗鱸(Giant Sea Bass)，原本大家對於遇到極危動物興奮不已，但下一秒看到巨大鱸魚嘴巴露出一截魚尾巴，頓時感到不妙，原來這條魚已經在嘴裡卡了一周，這段期間巨堅麟鱸完全無法進食，若沒有及時處理恐怕又有一條珍貴生命逝去。

巨堅麟鱸在IUCN紅皮書被列為極度瀕危，因此潛水員見到這巨大的身影非常興奮，沒想到能親眼看看這巨大的野生海洋動物，然而卻看巨鱸嘴巴露出一截魚尾巴，牠們心想不妙，但當下又無法處理，便通知聖卡塔利娜島的海洋保護組織Bleu World。

救援巨堅麟鱸。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

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▲巨鰹麟魚嘴裡卡著一節魚尾巴。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

Bleu World的潛水員原就計畫當天下潛紀錄海洋動物，也同意會留意這條落難的巨鱸，很快地他們在該海域發現了這個需要幫助的生命。Bleu World創辦人Kayla Feairheller表示，他不喜歡對野生動物賦予人類的情感與行為，「但是牠向我靠近，將口中的魚尾巴移到我手上，好像希望我拉出來。」

救援巨堅麟鱸。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

▲巨鰹麟魚把嘴裡的尾巴移到潛水員手上，彷彿在求助。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

Kayla Feairheller發現，巨鱸恐怕真的遇到困難，那條魚似乎在嘴裡卡了一周，這段時間內巨鱸完全無法進食，若是他們不幫忙巨鱸恐怕就會這樣死去，然而這時恰巧她需要更換氧氣瓶，只好與團隊先回到岸上，「即使回到岸上，我滿腦子都是該怎麼幫助那條巨鱸，也擔心會不會再也找不到牠。」

所幸當天稍晚團隊再次下潛，順利發現巨鱸的蹤影，Kayla Feairheller抓住巨鱸口中的魚尾巴，用力地擺動讓魚鬆脫，卡住的魚總算從巨鱸的喉嚨拉出來。巨堅鱗鱸總算獲得久違的舒適與自由，便暢快地游走了。

救援巨堅麟鱸。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

▲潛水員移除卡住的魚骨。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

巨堅鱗鱸體長可達2.1公尺，壽命可達75歲甚至更老，體重大約23公斤，牠們多以魚類和甲殼類動物為食，雖然身形巨大外表笨重，但牠們的移動速度是很快的，甚至超越了鰹魚。巨堅麟鱸因人為濫捕數量急遽減少，當局採取保護行動，並嘗試圈養繁殖並放歸，而目前在南加州海域的數量約有1200隻。

Kayla Feairheller表示，雖然這次只是救了一條巨堅麟鱸，但巨鱸面臨極危狀態，即使只救了一隻也有很大的差異，讓這條巨鱸有了第二次重生的機會。

救援巨堅麟鱸。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

▲巨堅麟魚得救後游走了。（圖／翻攝自Kayla Feairheller臉書）

關鍵字： 巨堅麟鱸Giant Sea Bass

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