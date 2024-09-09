貓咪喵2聲奴才粗聲訓斥　發現自己「忘放飯」態度秒變狂道歉

記者李依融／綜合報導

貓咪「喵～」是什麼意思？大陸北京這位貓奴先是粗聲粗氣地問「幹麻！」，下秒發現忘記給貓咪放飯了，原來主子是溫柔提醒給飯，這下讓她愧疚得不得了連連道歉。

小紅書@Onepiece_Lea分享，這天早上她在客廳走動，橘貓「鴨鴨」走來朝她「喵～」、「喵～」，她沒給好眼色地問「你要幹麻！」，這時彎腰看了桌下，才發現貓咪的食物不在那，頓時愧疚地轉換聲調連連說「對不起馬上來」，趕緊拿來乾乾孝敬主子。

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▲奴才發現是自己失誤，態度一秒轉變。（圖／翻攝自小紅書＠Onepiece_Lea）



@Onepiece_Lea表示，其實是前一晚大掃除把貓咪的碗洗了忘記放飼料，早上被貓咪一再喵喵叫，口氣有些不好，發現忘記放飯後又著急又慚愧，才趕緊把飯飯還給貓咪，剛好監視器錄下了這一幕。

網友看到監視器畫面笑說，「把人家飯飯收走還理直氣壯問『幹嘛！』，貓貓委屈」、「剛開始還理直氣壯訓斥，發現失誤後馬上換了一副面孔」、「一開始你還對寶寶那麼兇！」、「貓貓叫得好委屈啊」，也有網友以貓咪的口吻說，「看吧，我只咬叫兩聲，人類就會為了我內疚到爆炸！」。

▲貓奴趕緊拿飯飯出來安撫主子。（圖／翻攝自小紅書＠Onepiece_Lea）