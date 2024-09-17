巨型貴賓到美容院就剎車　被架走全身抵抗：我不要洗澡！

記者李依融／綜合報導

巨型貴賓犬「平安」只要遇到洗澡就覺得很不平安，牠超級討厭洗澡，這天奴才送牠到寵物美容，需要2名美容師拉著拖著才讓牠乖乖就範。奴才錄下這一幕笑說「耍賴不想洗澡啊」。

▲平安知道要洗澡，抵死不從。（圖／翻攝自小紅書@巨貴平安的成長日記）



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佛要金裝人要衣裝，貴賓狗得靠毛裝，小紅書@巨貴平安的成長日記分享，這天媽媽帶平安去寵物美容，但平安彷彿如臨大敵，說什麼都不願意往前走一步，最後是2位美容師一人拉著一隻手，加上推屁股再合力抱起，才將平安送進美容室。

飼主分享，其實剛帶平安回家時媽媽非常反對，總是各種嫌棄，有一次他便拍下平安跟媽媽的搞笑互動，只見媽媽慵懶地躺在沙發上，嘴裡嫌棄著「我受不了這些行為、這個臭味、這個狗味」，下一秒卻主動擼狗一邊喊著「平安啊～平安！」現在媽媽不只會遛狗，根本把平安寵上天了。

▲飼主的媽媽一邊嫌棄，一邊又對平安超親熱。（圖／翻攝自小紅書@巨貴平安的成長日記）

網友看到平安抵死不想洗澡的模樣不禁覺得搞笑，「這是我小時候被迫打疫苗的樣子」、「腳底死不從失敗，屁股千百萬個不想進去」、「牠真的討厭洗澡啊」。

▲平安是一隻可愛的白襪子花貴賓，目前約10個月大。（圖／翻攝自小紅書@巨貴平安的成長日記）