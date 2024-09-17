黃金獵犬被罵超委屈　爸爸道歉說「開罐罐」牠立刻笑了

記者李依融／綜合報導

大陸江蘇省一隻叫做「糖糖」的黃金獵犬被爸爸兇了，委屈地窩在媽媽懷裡撒嬌，原來牠看到別人的東西掉了想撿起來，卻被爸爸拉住還打了一下。爸爸解釋是怕嚇到別人，造成對方誤會，趕緊跟狗狗道歉「給你開個罐罐」，原本埋頭的糖糖突然抬頭眼神放光。

小紅書＠糖糖糖老闆分享，這天一個帶小孩的路人東西掉在糖糖腳邊，糖糖叼起來似乎想還給對方，卻被爸爸拉住還輕輕打了一下，狗狗一片好心卻被兇頓時委屈了，回家就埋在媽媽懷裡撒嬌。

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▲糖糖超委屈，但聽到爸爸說要開罐罐一秒和好。（圖／翻攝自小紅書＠糖糖糖老闆）



爸爸解釋是因為糖糖「漢草」太大隻，擔心突然靠近會嚇到人，也忍不住吐槽「比你媽都重還抱著你媽撒嬌」，爸爸一看哄不好，趕緊說「爸爸給你道歉，給你開個罐罐？」，糖糖立刻抬頭燦笑，如此不記仇讓媽媽瞬間融化直呼「你是全世界最好的小狗」。

許多網友看到糖糖因為幫人撿東西被責怪，紛紛打抱不平，但媽媽也幫忙緩頰，「爸爸是為了讓牠記住不能隨便靠近陌生人」，他們擔心即使沒惡意但是糖糖體型大，輕輕蹭一下都可能讓小朋友跌倒，「這可能就不是輕輕打一下能解決了」，為了別人安全也為了自保，才會教導糖糖避免靠近陌生人。

▲爸爸最後真的有開罐罐遵守承諾。（圖／翻攝自小紅書＠糖糖糖老闆）