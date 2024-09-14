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超市出現橘色龍蝦「機率3000萬分之一」　他認出通報送回大海

橘色龍蝦。（圖／翻攝自Humane Long Island）

▲橘色龍蝦非常稀有。（圖／翻攝自Humane Long Island）

記者李依融／綜合報導

美國長島一名動物收容所的工作人員逛超市，竟在海鮮區看到一隻「橘色龍蝦」，這可是三千萬分之一的機率！當地野生動物單位Humane Long Island得知後，立即與店家交涉並取得理解，協助將龍蝦野放回大海。

這隻橘色龍蝦是跟其他棕色龍蝦一起被送進超市的，恰巧被一名動物收容所工作人員看到，事實上在此之前超市員工就因為這隻龍蝦顏色特殊，將牠取名為小橘子(Clementine)，還餵食蝦子，並想將牠送到長島水族館。

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橘色龍蝦。（圖／翻攝自Humane Long Island）

▲超市人員為橘色龍蝦取名叫「小橘子」。（圖／翻攝自Humane Long Island）

收容所工作人員看出這隻橘色龍蝦的稀有，趕緊通知Humane Long Island，對方立即與超市連繫，很快地超市便願意捐贈這隻稀有的龍蝦，也協助後續的康復與野放。Humane Long Island在諮詢獸醫後，將小橘子泡入冷鹽水缸適應海水環境，接著便將小橘子送回大海。

橘色龍蝦。（圖／翻攝自Humane Long Island）

▲橘色龍蝦被泡進模仿海水濃度的鹽水中，適應後便放回大海。（圖／翻攝自Humane Long Island）

Humane Long Island表示，「龍蝦每年可能會走超過100英里」，小橘子幾小時內就在長島海灣游泳、覓食和探索，最後消失在海洋深處。他們說，神秘的藍色龍蝦讓人趨之若鶩，出現的機率大約是200萬分之一，淡橘色龍蝦更為稀有，是3000萬分之一，異常的顏色是基因突變所致。

大家都很開心小橘子能被野放回到大海，Humane Long Island工作人員說「很高興認識你，祝你好運！」大家期待小橘子能夠健健康康地活到100歲。

橘色龍蝦。（圖／翻攝自Humane Long Island）

▲小橘子回到長島灣海水中後就游走了。（圖／翻攝自Humane Long Island）

關鍵字： 橘色龍蝦龍蝦

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