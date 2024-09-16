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胡宇威慶節目入圍遺憾「愛犬離世」　志工哽咽：生命有限但幸福

胡宇威與Ozzy。（圖／翻攝自TOP DOG臉書）

▲胡宇威與Ozzy在節目中感情超好，Ozzy很愛黏著爸爸撒嬌。（圖／翻攝自TOP DOG臉書）

記者李依融／採訪報導

男星胡宇威參與中途狗狗的節目《TOP DOG回家》入圍金鐘獎，他與妻子陳庭妮貼出與當時中途狗狗Ozzy的合照慶祝，卻道出Ozzy當小天使的遺憾。當初救援Ozzy的志工吳鳳珠想起仍哽咽，「Ozzy因為意外離世，捨不得牠生命太短暫，但是被我們接回來之後，牠每天都過得好快樂，或許這就是牠來到世界上的意義。」

胡宇威與Ozzy。（圖／翻攝自胡宇威臉書）

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▲陳庭妮想告訴Ozzy節目入圍的好消息，但她說小天使肯定已經知道了。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）

《TOP DOG回家》邀請6位藝人擔任浪浪的中途家庭3個月，經過重重挑戰與毛孩培養出深厚的感情，最後為毛孩找到幸福的新家庭。胡宇威在節目中選中的狗狗Ozzy背上有一條長長的疤痕，因為傷口太深即使癒合疤痕仍清晰可見，不過牠還是非常親人撒嬌，最強的絕招是在胡宇威身邊「5秒內睡著」，顯現出牠對爸爸有多麼放心。

胡宇威與Ozzy。（圖／翻攝自胡宇威臉書）

▲胡宇威跟Ozzy度過了難忘的聖誕節，還開放Ozzy上床睡一晚。（圖／翻攝自IG@george_hu__）

最終胡宇威深知自己一旦忙碌起來會沒有時間照顧Ozzy，「我覺得我會對不起牠」，因此選擇幫Ozzy找一個很棒的家，有寬敞空間可以經常跑跑、新爸爸也能經常陪伴，但是彼此3個月來相處的羈絆讓他深深愛著這隻可愛親人的小狗，唸出給Ozzy與新爸爸的信時，胡宇威仍忍不住落淚。

胡宇威與Ozzy。（圖／翻攝自胡宇威IG）

▲Ozzy很愛爸爸，在牠眼中所有人都是好人，個性相當樂天。（圖／翻攝自IG@george_hu__）

吳鳳珠表示，Ozzy從新屋收容所帶出來時年紀頂多1歲多，「當時印象最深刻就是志工說牠雖然受過傷，但是非常非常親人。」後來她帶Ozzy去獸醫院檢查出小焦蟲，而獸醫判斷背上的傷是被燒熱液體澆淋造成的。沒多久樂天的Ozzy就參加了送養會，被胡宇威選為節目搭檔，從此多了一個愛牠的爸爸，也展開小明星狗生。

胡宇威與Ozzy。（圖／翻攝自TOP DOG臉書）

▲Ozzy並非當時胡宇威相中的第一隻狗狗，但彼此後來的羈絆打動許多人。（圖／翻攝自TOP DOG臉書）

Ozzy在節目結束後到了新家，新爸爸每天帶牠上下班，也經常一起出去玩，包括去草地奔跑、體驗SUP，每天Ozzy的臉上都帶著快樂的笑容。可惜好景不長，去年8月爸爸帶著Ozzy搬回烏來老家，沒想到幾天後一早Ozzy掙脫自己跑出去不知道吃到什麼，爸爸發現後立刻帶到醫院急救，並第一時間通知吳鳳珠，遺憾的是最後仍無法救回。

▲Ozzy到新家後每天跟爸爸去上班，個性依然活潑樂觀。

吳鳳珠原本希望能解剖確認死因，飼主也同意了，但她後來覺得解剖無法改變事實，也不想再傷害Ozzy的身體，於是取消了解剖，決定好好為Ozzy送行，她也強調不要指責領養人，因為這是大家都非常難過錯愕的情形，這段時間裡Ozzy跟新家人真的過得很快樂很幸福。

珠式會社狗狗們。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

▲Ozzy跟爸爸去搭SUP。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

吳鳳珠想起Ozzy驟逝仍忍不住哽咽，她說Ozzy告訴寵物溝通師「我的人生很短暫卻很璀璨，我表現得很棒，所以快速地結束光榮任務回去了，我很棒，請為我驕傲！」她知道Ozzy一直是一隻樂天親切的狗狗，「就是捨不得牠的生命這麼短暫」。

Ozzy火化那天，《TOP DOG回家》的製作團隊和胡宇威都親自到現場送行，這讓吳鳳珠非常感動，「不知道在救援前Ozzy過著什麼樣的生活，但能確定的是我們接回來之後，Ozzy每天都好快樂，牠在節目上也是一直都有很多笑容，有好多人疼牠愛牠，牠在有限的生命中過得很幸福，給自己也給我們，甚至是透過《TOP DOG回家》認識牠的人，留下好多美好的回憶。」

胡宇威與Ozzy。（圖／翻攝自TOP DOG臉書）

▲Ozzy短暫的生命帶給好多人美好時光，也有好多好多人愛牠。（圖／翻攝自TOP DOG臉書）

「那時候製作人就告訴我《TOP DOG回家》要報金鐘獎，我就覺得一定會入圍！」吳鳳珠認為，現在越來越多人飼養毛小孩，也有更多人關心流浪動物議題，很感激節目組很用心把浪浪找家的故事呈現在更多人面前。入圍結果公布當天，吳鳳珠忙到傍晚才在志工群組裡看到好消息，當下心裡激動開心難以言喻。

珠式會社狗狗們。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

▲堅強的小飛飛在飛鳳山被救援，當時非常瘦弱卻跟著登山客走了7小時下山。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

吳鳳珠救援狗狗13年，送養了550隻毛孩，成立志工群「珠式會社」，在團隊一同努力下協助許多毛孩的救援、醫療、中途以及送養。目前他們照顧的狗狗中一隻叫做「小飛飛」的孩子相當特別，小飛飛去年5月在新竹飛鳳山流浪，當時牠瘦到肋骨可見、腳也不方便，卻跟著登山客走了7小時整整13公里路下山，最終被接力救援。吳鳳珠接手送醫後，發現小飛飛有腦神經問題，因此走路歪歪斜斜，「但我都叫牠『豆豆先生』，因為牠總是很快樂，個性ㄎㄧㄤㄎㄧㄤ的。」目前小飛飛也在找永遠的歸宿，比較適合有電梯或在一樓、沒有狗狗的家庭。

另一隻叫做「花花」的狗狗個性超好、親人親狗，體型在米克斯中偏小，甚至拍過不少廣告形象照，吳鳳珠笑說，「我就百思不得其解，牠怎麼還在這？」目前花花也還在找家，如果有喜歡戶外活動的家庭，花花會是很棒的夥伴。

珠式會社狗狗們。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

▲漂亮的花花堪稱是完美狗狗，卻仍在等家。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

吳鳳珠說，目前「珠式會社」仍欠缺中途志工，需要做的內容就是像《TOP DOG回家》中呈現的那樣，他們也很歡迎短期3到5個月的中途志工，甚至是「假日中途」，都能幫上這些待回家的「TOP DOG」大忙，「像是這次中秋節，我們有一隻叫做Summer的狗狗就到假日中途去『度假』，玩得很開心呢！」不過中途志工也須經過審核與基礎指導，如果有意願歡迎聯繫「珠式會社」，或是在10月5日（六）下午1時到5時至內湖Citylink參與送養會。

珠式會社狗狗們。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

▲可愛的Summer今年中秋節跟假日志工去「度假」。（圖／珠式會社志工吳鳳珠提供）

關鍵字： 胡宇威珠式會社TOP DOG回家金鐘獎陳庭妮胡宇威Ozzy

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