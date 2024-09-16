壽山動物園中秋派對！獅子啖「4隻全鴨」　長鼻浣熊霸佔蔬果串燒

記者李依融／綜合報導

中秋團圓闔家歡聚烤肉，壽山動物園也幫動物們準備了「野營派對」，帥氣雄獅「小辛」看到「全鴨串」眼睛發亮，迫不及待推倒烤肉架享用，長鼻浣熊則享用著「蔬果串燒」，身手超級俐落。

壽山動物園為了歡度中秋節，特地幫動物們舉辦「野營派對」，雖然不能真的明火烤肉，但保育員用修剪下的木材做烤肉架，並將季節蔬果、生鮮肉類變成串燒，讓動物們更添取食樂趣也增加行為豐富性。

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▲冠豪豬享用繽紛的蔬菜串燒。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）



冠豪豬「小芋頭」依然保持著吃飯飯打頭陣，立刻就整串叼走，但也有冠豪豬一出場先啃烤肉架，害得飼養一再重新立起超級忙碌。長鼻浣熊「伍德」有小胖的稱號，打算一人獨享全部的蔬果串燒，最後是保育員將其他蔬果串綁在網子上，才讓其他浣熊也能分一杯羹。

▲長鼻浣熊伍德試圖霸佔所有的串燒。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）

可愛的馬來猴看到蔬果串燒超專注，小心地一個接一個取下享用，但牠們卻對柚子沒什麼興趣，飼養員貼心地剝好放在展場，馬來猴「小馬」和「小綠」竟然嚐了一口就吐掉。

▲馬來猴一個個取下烤串上的食物。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）

而肉食性的獅子當然要享用肉肉大餐，保育員幫獅子「小辛」準備了4隻全鴨、帶骨雞胸肉，以及豬肝佐以香濃血水，超愛鴨肉的小辛直接拆台把整串叼走，但是飼養員爆料，「小辛不愛鴨屁股，每次都會剩下來」。飼養員也解釋，在野外的獅子需要盡全力捕獵才能飽餐一頓，因此小辛並不是天天吃大餐，而是一周兩餐的其中一餐。

▲小辛大口吃肉肉，瞬間把保育員辛苦架設的烤肉架拆台了。（圖／翻攝自壽山動物園臉書）

壽山動物園不但用心讓動物們過中秋，還把有趣的進食模樣捕捉下來，讓網友們看得也津津有味，「小辛的鴨肉都不用烤真方便」、「串燒超豐盛的」、「保育員很用心欸」、「菜色好繽紛，超有過節氣氛」。