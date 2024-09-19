在花園15分鐘「1隻蝴蝶也沒看到」！英國面臨蝴蝶滅絕危機

▲英國蝴蝶數量正逐年遞減中。（圖／翻攝Ｘ／Butterfly Conservation）

圖文／CTWANT

根據英國蝴蝶保護組織數據顯示，由於氣候變遷、棲息地減少、殺蟲劑濫用等問題，英國正處於嚴重的「蝴蝶危機」中。這種美麗生物在2024年的數量調查中，創下了歷史新低紀錄，甚至有可能在英國民眾有生之年目睹牠們在英國滅絕。

據《每日郵報》報導，英國野生動物慈善機構「蝴蝶保護組織」 (Butterfly Conservation) 在今年夏季舉辦了為期3週的蝴蝶數量調查活動，邀請民眾花15分鐘走入附近的花園、公園或鄉村，記錄下他們看到的蝴蝶數量。

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令人擔憂的是，2024年的統計結果，是該活動舉辦14年來最糟糕的一次。參加活動的民眾平均只看到7隻蝴蝶，比去年的平均12隻減少了接近一半，同時也是該項調查啟動14年以來的最低水準，更令他們擔憂的是，在民眾回報的統計數據中，有超過9000人回報他們在15分鐘內「1隻蝴蝶也沒看見」，同樣創下歷史新紀錄。

蝴蝶保護組織表示，「這是英國史上蝴蝶數量最低的一個夏天」，與2023年相比，近五分之四（81%）的品種的蝴蝶數量都有減少趨勢。該組織警告，棲息地的縮減、氣候的變遷、以及農藥的使用，都直接造成了這種昆蟲的數量長期嚴重下降。

蝴蝶保護組織的科學主管理查德‧福克斯（Richard Fox）博士表示，蝴蝶保護組織正在給英國環保部長史蒂夫‧里德（Steve Reed）寫一封公開信，希望能呼籲政府宣布進入「自然緊急狀態」，並禁止使用新菸鹼類（Neonicotinoids）殺蟲劑。

福克斯博士指出，這些殺蟲劑因其對蜜蜂的有害影響而聞名，在英國已被禁止使用，但在某些情況下給予緊急豁免。蝴蝶保護組織也強調了它們對蝴蝶的影響，「當在農田上使用這種殺蟲劑時，化學物質會進入田地邊緣生長的野生植物，導致成年蝴蝶和飛蛾飲用受污染的花蜜，毛毛蟲則以受污染的植物為食。」

他認為英國政府必須禁止這些化學品，並警告說：「如果我們現在不採取行動解決蝴蝶數量下降的長期驅動因素，我們將在有生之年面臨一場從未見過的物種滅絕事件。」

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