ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

在花園15分鐘「1隻蝴蝶也沒看到」！英國面臨蝴蝶滅絕危機

據英國蝴蝶保護組織數據顯示，由於氣候變遷、棲息地減少、殺蟲劑濫用等問題，英國正處於嚴重的「蝴蝶危機」中。（圖／翻攝Ｘ／Butterfly Conservation）

▲英國蝴蝶數量正逐年遞減中。（圖／翻攝Ｘ／Butterfly Conservation）

圖文／CTWANT

根據英國蝴蝶保護組織數據顯示，由於氣候變遷、棲息地減少、殺蟲劑濫用等問題，英國正處於嚴重的「蝴蝶危機」中。這種美麗生物在2024年的數量調查中，創下了歷史新低紀錄，甚至有可能在英國民眾有生之年目睹牠們在英國滅絕。

據《每日郵報》報導，英國野生動物慈善機構「蝴蝶保護組織」 (Butterfly Conservation) 在今年夏季舉辦了為期3週的蝴蝶數量調查活動，邀請民眾花15分鐘走入附近的花園、公園或鄉村，記錄下他們看到的蝴蝶數量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

令人擔憂的是，2024年的統計結果，是該活動舉辦14年來最糟糕的一次。參加活動的民眾平均只看到7隻蝴蝶，比去年的平均12隻減少了接近一半，同時也是該項調查啟動14年以來的最低水準，更令他們擔憂的是，在民眾回報的統計數據中，有超過9000人回報他們在15分鐘內「1隻蝴蝶也沒看見」，同樣創下歷史新紀錄。

蝴蝶保護組織表示，「這是英國史上蝴蝶數量最低的一個夏天」，與2023年相比，近五分之四（81%）的品種的蝴蝶數量都有減少趨勢。該組織警告，棲息地的縮減、氣候的變遷、以及農藥的使用，都直接造成了這種昆蟲的數量長期嚴重下降。

蝴蝶保護組織的科學主管理查德‧福克斯（Richard Fox）博士表示，蝴蝶保護組織正在給英國環保部長史蒂夫‧里德（Steve Reed）寫一封公開信，希望能呼籲政府宣布進入「自然緊急狀態」，並禁止使用新菸鹼類（Neonicotinoids）殺蟲劑。

福克斯博士指出，這些殺蟲劑因其對蜜蜂的有害影響而聞名，在英國已被禁止使用，但在某些情況下給予緊急豁免。蝴蝶保護組織也強調了它們對蝴蝶的影響，「當在農田上使用這種殺蟲劑時，化學物質會進入田地邊緣生長的野生植物，導致成年蝴蝶和飛蛾飲用受污染的花蜜，毛毛蟲則以受污染的植物為食。」

他認為英國政府必須禁止這些化學品，並警告說：「如果我們現在不採取行動解決蝴蝶數量下降的長期驅動因素，我們將在有生之年面臨一場從未見過的物種滅絕事件。」

延伸閱讀
姚明夫妻檔神基因！女兒14歲身高已破190　「巨人家族」合照驚呆網友
婆婆「擦廚房濕巾」包料燉雞湯　人妻崩潰喊噁：我胃痛還加辣！驚恐怕被下毒
月薪45萬降到31萬！獎金也被扣發　投行女高層不爽怒告…結局曝光

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鸚鵡、巨蜥、陸龜…桃園非犬貓特殊寵物認養9／28開跑

全身厚灰捲毛！柴犬穿「羊咩咩裝」庭院奔跑　真實身分是稀有國寶

貓跟主人越長越像！「超強母子臉」融化2.1萬人：可以解鎖Face ID

神偷貓叼刮刮樂彩券給女主人　「發現中獎」網羨慕：養到招財貓

幼時曾目睹「狗吃狗」汪待收容所7年什麼都怕　現在抱著貓咪入睡

推嬰兒車遛女兒竟「帶回一隻小貓咪」　她立刻領養：失明也愛牠

跑去草叢玩！橘白小貓回來「臉頰變腫了」　身體超虛弱+食慾差

潛水員遇巨堅麟鱸超開心　下秒見牠「嘴卡魚尾巴」驚覺不妙

超市出現橘色龍蝦「機率3000萬分之一」　他認出通報送回大海

北橫遇「山神使者」現身戶外露臺　珍稀模樣樂翻：看牠優美離去～

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

壽山動物園中秋「野營派對」　獅子啖4全鴨、馬來猴享蔬果串

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

栗喉蜂虎放飛

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

貝碧佳襲上海斑鳩護子

巨型貴賓犬不想洗澡

種好整片菜苗！隔天一看「光禿禿」　黑狗瞇眼燦笑：我很棒吧

在花園15分鐘「1隻蝴蝶也沒看到」！英國面臨蝴蝶滅絕危機

跑去草叢玩！橘白小貓回來「臉頰變腫了」　身體超虛弱+食慾差

鸚鵡、巨蜥、陸龜…桃園非犬貓特殊寵物認養9／28開跑

神偷貓叼刮刮樂彩券給女主人　「發現中獎」網羨慕：養到招財貓

全身厚灰捲毛！柴犬穿「羊咩咩裝」庭院奔跑　真實身分是稀有國寶

百萬網紅為流量「鑽熊洞」拍片！還試圖用嘴餵食...結局網傻眼

八通關越嶺線西段修復進度推遲　預計10／9前搶通至11.5K處

小貨車國2失控打滑「先撞外側護欄再衝內側」　車頭爛毀波及2車

烤完肉隔天！同事午餐「都是同類型」　網有感：開啟清淡模式

女神卡卡談「雌雄同體」假新聞　不認為自己是受害者

裝潢行命案開庭　老闆幫17歲兒頂罪被拆穿...曝「因為兒子救我」

錢帥君爆未婚生子神隱「首發聲認了當媽」！　罕見怒轟法院：逼人認罪

快訊／高雄員警涉賭！市警局深夜開會重懲　記大過追究主官責任

快訊／台中逢甲商圈旅社巨響！女房客墜樓當場死亡

字節跳動否認與台積電合作「造芯」　內部自研仍處於「設計階段」

鋼鐵人大補強延攬長人「喬迪」　主帥盼他扛起禁區「守護神」

寵物動物熱門新聞

桃園非犬貓特殊寵物認養　9/28開跑

全身厚灰捲毛！柴柴變羊咩咩裝扮

貓跟主人越長越像　超強母子臉曝

養到招財貓　貓咪叼「中獎刮刮樂」給女主人

幼時目睹狗吃狗嚇壞　汪現在抱貓睡

推嬰兒車散步「帶回一隻小貓咪」

跑去草叢玩！小貓回來臉頰變腫了

潛水員見巨鱸嘴卡魚尾　驚覺不妙

超市出現橘色龍蝦　機率3000萬分之一

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

小一新生？阿伯載黑狗眼神超無助

10年前反對養狗！如今甜蜜寵上天

烤這個母湯！鸚鵡躺網熟睡差點誤會

壽山動物園慶中秋！獅子啖4隻全鴨

讀者迴響

熱門新聞

桃園非犬貓特殊寵物認養　9/28開跑

全身厚灰捲毛！柴柴變羊咩咩裝扮

貓跟主人越長越像　超強母子臉曝

養到招財貓　貓咪叼「中獎刮刮樂」給女主人

幼時目睹狗吃狗嚇壞　汪現在抱貓睡

推嬰兒車散步「帶回一隻小貓咪」

跑去草叢玩！小貓回來臉頰變腫了

潛水員見巨鱸嘴卡魚尾　驚覺不妙

超市出現橘色龍蝦　機率3000萬分之一

北橫遇山神的使者　高砂蛇美身曝

小一新生？阿伯載黑狗眼神超無助

10年前反對養狗！如今甜蜜寵上天

烤這個母湯！鸚鵡躺網熟睡差點誤會

壽山動物園慶中秋！獅子啖4隻全鴨

狗狗堅挺耳變垂！獸醫檢查驚出事

熱門寵物影片

更多
黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

黑貓遇地震嚇到消失　牠躲這秒變「三明治」

壽山動物園中秋「野營派對」　獅子啖4全鴨、馬來猴享蔬果串

壽山動物園中秋「野營派對」　獅子啖4全鴨、馬來猴享蔬果串

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面