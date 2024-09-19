「麻布袋比熊」馬路遊蕩　她心疼收編發現「肚子越來越大」

▲可樂原本獨自在馬路上遊蕩，身上還套著麻布袋。（圖／翻攝自小紅書＠陳可樂）



記者李依融／綜合報導

大陸福建省網友在路邊看到一隻「套著麻布袋」的捲毛小狗，疑惑之下他們下車查看，並將小狗接回家取名叫「可樂」，後來他們才發現可樂竟然懷孕了，一次生下7隻寶寶，不過現在有主人疼愛，不再是需要擔心害怕的浪浪了。

小紅書@陳可樂分享，今年4月看到有小狗下半身套著麻布袋，在大馬路上遊蕩，由於實在太危險他們便趕緊將狗狗抱上車，回家後第一件事就是剪掉難纏的麻布袋，再給點水，讓可樂知道不必再害怕了。

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▲可樂身上的麻布袋捆得很牢，飼主花了一些功夫才成功移除。（圖／翻攝自小紅書＠陳可樂）

▲可樂去美容院把糾結骯髒的毛髮剃掉。（圖／翻攝自小紅書＠陳可樂）

這一家人第一次養狗，可樂也是初來乍到，不過他們似乎沒有適應期，反而像是相處了很久的家人一樣，每天家人都會帶可樂去散步，可樂也總是跟在身邊，家人去哪牠都想跟，連颳風下雨牠都想一起去。

▲可樂連下雨天都堅持出門，飼主幫牠穿垃圾袋雨衣。（圖／翻攝自小紅書＠陳可樂）

一個多月後的某天，家人突然發現可樂的肚子越來越大，某天晚上突然出現扒地板的反應，一查才知道是產兆，驚喜地迎接新生命的到來。當晚可樂生下6隻寶寶，隔天一早家人再來看，就然又多了一隻，而可樂也母性堅強地哺育孩子們，不過也不失牠愛玩愛出門的性格，寶寶們滿月後牠就又開始跟上跟下了。

▲可樂肚子變大了。（圖／翻攝自小紅書＠陳可樂）

▲可樂生下7隻寶寶。（圖／翻攝自小紅書＠陳可樂）

飼主紀錄下整個過程，想告訴可樂「你再也不是沒有人要的小狗啦，希望你健康快樂長大，我的天使小狗」。飼主也提到，後來狗寶寶們他們留了一隻，其他便送養給親友。

網友猜測可樂當初是被裝進麻布袋丟棄，結果自己拚命爬出來才遇到路過的新主人，為可樂的遭遇心疼不已。也有許多人看到可樂跟著主人到處逛街的模樣，特別提醒「到哪都要牽繩！搭手扶梯要抱起來」，也有不少人分享自己因為疏忽而遇上憾事，可樂現在有主人疼愛了，希望這份幸福可以長長久久。

▲飼主貼文感謝他的天使小狗「可樂」，一直讓大家很快樂。（圖／翻攝自小紅書＠陳可樂）