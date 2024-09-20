超巨大「30Kg金魚」離世！估享年20歲　釣客曬「胡蘿蔔」合照悼念

▲法國高人氣鯉魚「胡蘿蔔」在上月底離世。（圖／翻攝自臉書／Bluewater Lakes）

圖文／CTWANT

你看過長達1.2公尺的金魚嗎？法國香檳省（Champagne）著名養殖魚場「藍水湖」（Bluewater Lakes），以棲息著許多巨大的金魚而聞名，吸引不少釣客前來挑戰。其中一條暱稱為「胡蘿蔔」（Carrot）的橘紅色金魚，重達67磅（約30 公斤）、長約1.2米，因「難以捉摸」而具有高人氣，遺憾的是，牠在上月底已經離世，專家推估牠約有20歲。

根據《每日星報》（Daily Star）報導，藍水湖管理處8月21日在臉書粉專發文，宣布了「胡蘿蔔」逝世的消息，屍體被工作人員發現漂浮在湖面上，推測是自然老死，「這條鯉魚憑藉自己的力量贏得了追隨者和名聲，能讓她住在我們的湖裡，我們感到非常幸運和榮幸，知道她去世了，我們的靈魂都碎了」。

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藍水湖管理處也提到，「我們不希望任何飼養的魚死亡，特別是這條具有特殊意義的胡蘿蔔」，而「胡蘿蔔」生前有留下2條後代，其中1條已重達40磅（約18.1公斤）。後來，管理處也在湖邊豎立了一塊牌匾，用以紀念「胡蘿蔔」。

據悉，「胡蘿蔔」大約在15年前被引入湖中。2022年11月，一名英國業餘釣客哈克特（Hackett）在與「胡蘿蔔」纏鬥25分鐘後，終於將牠從水中拉出，這個好消息更一度登上了各大新聞版面，而他也在與其合照後就將「胡蘿蔔」放回湖中。

帕克（Lee Parker）是7月最後釣上「胡蘿蔔」的人之1，聽聞過世的噩耗，他便在網路上發文哀悼，「這絕對是令人沮喪的消息，幾周前才發現她，同時是一個悲慘的損失，很高興她的記憶將永遠存在」。

▲釣客紛紛曬出合照紀念。（圖／翻攝自臉書／Bluewater Lakes）

報導指出，其實「胡蘿蔔」並非真正的金魚，牠是一種由人工培育的無鱗鯉魚（leather carp）與錦鯉的的雜交品種，也由於「胡蘿蔔」沒被認定為金魚，因此金氏紀錄上「全世界最大的金魚」，是一條來自美國明尼蘇達州、重達14公斤的金魚。

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