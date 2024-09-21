爺爺住加護病房2周想念愛犬　醫院安排「驚喜會面」他秒落淚

記者李依融／綜合報導

巴西73歲老先生吉貝爾(Valdir Zabel)因肺炎住院，整整2周未見心愛狗狗佩塔(Preta)，這讓他非常沮喪，狗狗也因為思念主人不願意進食，醫院為他們安排一次感動的會面，也為吉貝爾的病況帶來好消息。

吉貝爾因為肺炎住院，因病情嚴重需要住進加護病房進行為期2周的治療，然而比起病痛，更讓吉貝爾難過的是必須與心愛的狗狗佩塔分開。吉貝爾幾年前在家門口發現被遺棄的佩塔，當下他決定收編，從此彼此形影不離。

吉貝爾的女兒麗西(Lisi)說，這兩周對父親與佩塔來說是彼此最久未見的一次，「他們都很想念對方，我父親無時無刻唸叨著佩塔，而狗狗也因為見不到我父親而不想吃飯。」

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醫護人員也發現了吉貝爾的情緒低落，他們認為要讓吉貝爾康腹，或許需要「特殊處方」，因此在和家人的合作下，吉貝爾見到了佩塔。只見吉貝爾坐在輪椅上被推出來，一看到佩塔立刻落淚，趕緊伸出手想摸摸心愛的狗狗，佩塔也聞聞爸爸身上的氣味，確認是想念以久的爸爸之後，開心地狂舔臉表達思念。」在這次的會面後，吉貝爾立刻從悲傷變得開心起來。

這次會面僅僅4天後，吉貝爾就從加護病房出院了，看來院方找到的「毛孩療法」真的發揮療效，用正能量幫助病人戰勝病魔。