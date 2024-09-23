高材生兔兔Ogi會親親、按鈴　聽「ㄅㄧㄤˋ」秒倒下超專業

記者李依融／綜合報導

黑白色的Ogi會超多指令，親親、跳圈圈、ㄅㄧㄤˋ都難不倒牠，這麼聰明的牠可不是一隻邊境牧羊犬，而是一隻道奇兔！

爸爸Jyun-Yan SU在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」投稿，自家的道奇兔Ogi懂得各式各樣的口令，舉凡跳躍障礙、跳圈圈、Jump到背上、親親、按鈴都難不倒牠，聽到「ㄅㄧㄤˋ」還會倒下，超聰明的才藝表演彷彿是隻迷你狗狗。

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▲Ogi會表演中槍。（圖／有點毛毛的／飼主Jyun-Yan SU投稿）



網友們看到Ogi精湛的演出也嘖嘖稱奇，「好強喔！比我家邊牧聰明耶！」、「我以為訓練我家貓做下、換手、握手、擊掌已經很了不起，結果你家兔子根本天才！」爸爸分享，Ogi從2個月大就慢慢訓練，先從親親開始慢慢串連動作，「但也是要有吃的才願意出賣靈魂」。

▲Ogi跟爸爸玩親親，還會按鈴。（圖／有點毛毛的／飼主Jyun-Yan SU投稿）

爸爸也經常在IG@ogi_ear分享Ogi的日常，可愛的Ogi幾乎每天飯前都是「練習時間」，爸爸會在這個時候與Ogi一起複習各種指令，做對了就有好吃的，而Ogi似乎也對飯前練習習以為常，總是會乖乖地完成各種指令。

Ogi不僅很聰明懂得很多指令，還會通人性，有一次爸爸說「我要上班不能放你出來」，Ogi就坐在籠子前收起耳朵耍憂鬱，而爸爸也說，每天下班後「吸兔兔」最能舒緩壓力。

▲Ogi得知不能出籠子委屈地收耳朵。（圖／有點毛毛的／飼主Jyun-Yan SU投稿）

▲爸爸最喜歡吸Ogi紓壓。（圖／有點毛毛的／飼主Jyun-Yan SU投稿）

▲Ogi把小飛象的耳朵當作棉被。（圖／有點毛毛的／飼主Jyun-Yan SU投稿）