帶1隻狗狗去露營帶3隻回家　女兒許願竟讓他們家被選中

@astraeaart Puppy distraction help! I know how the #catdistributionsystem works, but this new to me. #puppytiktok ♬ original sound - Astraea
記者李依融／綜合報導
加拿大夫婦帶著女兒和狗狗去露營的途中，女兒在撿了一顆粉色石頭並許願「想養一隻新狗狗」，沒想到一到營區，就有一隻熱情地迎接他們，讓他們更意外的是，當他們離開營區時，車上竟有3隻狗。
▲加拿大夫婦帶狗狗去露營，沒想到「中大獎」。（圖／翻攝自Tiktok@astraeaart）
加拿大夫婦帶著女兒和狗狗墨菲(Murphy)去露營度假，一到營區就有一隻親人的狗狗在他們身邊跑，隨著日子一天天過去，這隻狗狗就更常光顧他們的營地，這家人還幫狗狗取了個名字叫做桑尼(Sunny)，後來桑尼甚至在這家人的帳篷睡覺，而且和墨菲也變得形影不離。
▲桑尼一直在這家人附近閒晃、休息。（圖／翻攝自Tiktok@astraeaart）
隨著家人與桑尼的關係越來越緊密，媽媽克拉克(Adahn Clarke)就更加擔心，「這麼完美的狗狗怎麼可能沒有主人？牠為什麼自己在這裡跑來跑去？牠的主人肯定很焦急在找牠吧！」
有天晚上克拉克與桑尼在營火旁玩耍，突然桑尼突然衝到推車底下，這時推車的縫隙突然探出一顆小小的頭，又有一隻小狗出現還不斷哭哭！爸爸克里斯(Chris)趕緊把這隻棕白相間的毛茸茸小可愛抱出來，馬上對這隻小可愛深深著迷，直接抱進帳篷一起睡。
▲這家人的爸爸一看到小狗狗就愛不釋手。（圖／翻攝自Tiktok@astraeaart）
隔天一早，這家人除了原本的愛犬墨菲，帳棚內還有一隻小狗狗，天幕內還有桑尼，他們用盡辦法找到狗狗們的飼主，得知對方都因為有太多狗願意送養，他們便決定收養這些有緣毛孩，並將小狗狗取名為蘇西(Suzie)。克拉克表示，當他們決定收養桑尼與小狗狗時，女兒開心到頻頻啜泣，「這是我第一次見到她如此喜極而泣」。即使帶一隻狗來、帶3隻狗回家有些難以想像，不過這家人對這個驚喜非常開心。
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@astraeaart Replying to @Cecilia rose i couldnt find the comment asking if Miss murphy was as chill with the new additions as she seems, i think she she is, but im no expert. Murphy and Sunny became instant BFF’s and little Suzy keeps them both busy, but they seem happy to oblige. Even if little Suzy has the odd accident… on Murphys paw… which she just had surgery on… #puppydistributionsystem #puppylove #bestdogontiktok #puppyplay ♬ original sound - Astraea
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