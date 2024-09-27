帶1隻狗狗去露營帶3隻回家　女兒許願竟讓他們家被選中

記者李依融／綜合報導

加拿大夫婦帶著女兒和狗狗去露營的途中，女兒在撿了一顆粉色石頭並許願「想養一隻新狗狗」，沒想到一到營區，就有一隻熱情地迎接他們，讓他們更意外的是，當他們離開營區時，車上竟有3隻狗。

▲加拿大夫婦帶狗狗去露營，沒想到「中大獎」。（圖／翻攝自Tiktok@astraeaart）



加拿大夫婦帶著女兒和狗狗墨菲(Murphy)去露營度假，一到營區就有一隻親人的狗狗在他們身邊跑，隨著日子一天天過去，這隻狗狗就更常光顧他們的營地，這家人還幫狗狗取了個名字叫做桑尼(Sunny)，後來桑尼甚至在這家人的帳篷睡覺，而且和墨菲也變得形影不離。

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▲桑尼一直在這家人附近閒晃、休息。（圖／翻攝自Tiktok@astraeaart）

隨著家人與桑尼的關係越來越緊密，媽媽克拉克(Adahn Clarke)就更加擔心，「這麼完美的狗狗怎麼可能沒有主人？牠為什麼自己在這裡跑來跑去？牠的主人肯定很焦急在找牠吧！」

有天晚上克拉克與桑尼在營火旁玩耍，突然桑尼突然衝到推車底下，這時推車的縫隙突然探出一顆小小的頭，又有一隻小狗出現還不斷哭哭！爸爸克里斯(Chris)趕緊把這隻棕白相間的毛茸茸小可愛抱出來，馬上對這隻小可愛深深著迷，直接抱進帳篷一起睡。

▲這家人的爸爸一看到小狗狗就愛不釋手。（圖／翻攝自Tiktok@astraeaart）

隔天一早，這家人除了原本的愛犬墨菲，帳棚內還有一隻小狗狗，天幕內還有桑尼，他們用盡辦法找到狗狗們的飼主，得知對方都因為有太多狗願意送養，他們便決定收養這些有緣毛孩，並將小狗狗取名為蘇西(Suzie)。克拉克表示，當他們決定收養桑尼與小狗狗時，女兒開心到頻頻啜泣，「這是我第一次見到她如此喜極而泣」。即使帶一隻狗來、帶3隻狗回家有些難以想像，不過這家人對這個驚喜非常開心。