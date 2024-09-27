大谷翔平「用下巴」示意愛犬看鏡頭　Dekopin一臉厭世：要幹麻？

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記者李依融／綜合報導

洛杉磯道奇隊奪得國聯西區冠軍，大谷翔平與愛妻田中真美子抱著愛犬Dekopin一起自拍，共享這慶祝的時刻，有趣的是MLB官方發布的冠軍海報中，特別讓Dekopin趴在大谷翔平的肩上入境，也成了罕見的畫面。

▲大谷翔平示意愛犬看鏡頭。（圖／翻攝自X@MLB）



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道奇隊26日（台灣時間27日）對戰教士隊，靠著大谷翔平的關鍵安打逆轉勝，賽後球員們享受的香檳遇慶祝，回到球場後大谷翔平帶著愛妻與愛犬一起自拍留念，這個畫面也被MLB官方X記錄下來，只見大谷翔平抱著Dekopin，試圖「用下巴」叫愛犬看鏡頭，真美子則負責掌鏡，露出燦爛甜美的笑容，隨後夫妻倆相視而笑，Dekopin則一臉「現在要幹麻？」回頭疑惑地看了看爸爸。

除此之外，MLB慶祝道奇隊奪得國聯西區冠軍的海報中，除了大谷翔平被安排在C位，官方還將Dekopin也P在大谷翔平肩膀上，Dekopin大概是在大聯盟最有參與感的狗狗了。

大谷翔平非常疼愛Dekopin，8月底還曾與愛犬一起完成開球儀式，Dekopin在投手丘等待訊號，大谷翔平則負責接捕，一聲令下Dekopin流暢地叼起棒球奔向爸爸，一起合作完成這個任務。大谷翔平是後還笑說，「我們訓練了3個星期，比我自己站在打擊區還緊張。」

Dekopin是日文「彈額頭」的意思，但大谷翔平為了讓美國人比較好發音，因此在球隊會以Decoy稱呼愛犬。