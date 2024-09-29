迷你動物住錶帶洞裡跟他對看7小時　當天搬進「華麗豪宅」

▲小蜘蛛整天藏在錶帶的洞裡。（圖／翻攝自臉書＠Christian Torres）



記者李依融／綜合報導

美國麻州福爾里弗市拖吊公司員工托里斯(Christian Torres)正在固定車輛時，突然發現一隻小蜘蛛爬進錶帶的洞裡，而且一待就是7小時，他們一天下來多次四目相交，當天下班時托裡斯立刻去買了豪華飼養箱，決定養這隻蜘蛛。

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▲小蜘蛛在洞裡待了7小時，和托里斯對看。（圖／翻攝自臉書＠Christian Torres）

托里斯說，他和蜘蛛四目相交，立刻就認出是一隻「跳蛛」，他當天繼續進行工作，不時瞥見這隻跳蛛仍在手腕上，整整7小時這隻跳蛛一動也不動，只是盯著他看。下班之後，托里斯立刻去買了飼養箱和豪華裝飾品，並用果蠅餵食，跳蛛的家立刻從小小的錶帶洞升級成大豪宅，還有了名字叫做盜賊(Bandit)。

▲托里斯為小蜘蛛布置了豪宅。（圖／翻攝自臉書＠Christian Torres）

▲小蜘蛛對於豪宅相當滿意。（圖／翻攝自臉書＠Christian Torres）

托里斯從未養過蜘蛛，也未曾想過這輩子會與蜘蛛有連結，不過與盜賊的奇遇，他一直深深覺得「是盜賊選擇了我」，現在他們已經是彼此的好朋友，每當他坐在桌前，盜賊依然會透過飼養箱玻璃盯著他看。

托里斯表示，他原本覺得蜘蛛有點詭異，但現在他希望盜賊能健康長壽，「希望透過我們的故事，能讓大家對蜘蛛不再那麼害怕。」

▲托里斯原本也覺得蜘蛛讓人毛毛的，現在卻和盜賊成為好朋友。（圖／翻攝自臉書＠Christian Torres）

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