乳牛貓給媽摸立刻翻肚撒嬌　換爸爸就尖聲哀嚎超嫌棄

實習記者陳安榆／綜合報導

乳牛貓憨吉面對媽媽會翻開肚皮撒嬌，還會伴隨著享受的呼嚕聲，沒想到換成爸爸摸就馬上哀嚎，急忙收起尾巴想逃走，兩極的反應笑翻眾人。

▲乳牛貓憨吉的髮型相當有特色。（圖／IG「hanji_cat0315」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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IG@hanji_cat0315分享影片，憨吉被媽媽摸的時候又享受又舒服，時不時地還會發出呼嚕聲，翻開肚皮對媽媽展現無條件的信任。沒想到憨吉換成被爸爸摸的時候馬上尖聲哀嚎，讓爸爸又氣又笑，怎麼會反應差那麼多。

▲憨吉翻肚跟媽媽撒嬌。

憨吉原本是一隻在基隆街頭流浪的貓咪，牠的個性溫和不傷人，好心的居民都會給與牠一些幫助，直到一次轉角相遇，幸運的被現在的主人收養。雖然患有貓愛滋，身體比較虛弱，但是在主人的細心呵護下生活的十分幸福，媽媽也坦言，照顧流浪貓有一定的難度，不過憨吉帶給他們更多的是快樂和溫暖。

▲憨吉身材圓潤，真的有「乳牛感」。

憨吉到家半年以來，甚至還迷上了看電視，會主動要求媽媽打開投影機，自己再調整到最舒服的姿勢，可愛的模樣讓不少人融化。憨吉最喜歡的就是主要照顧牠的媽媽，再來才是爸爸，所以這次意外記錄到的差別待遇，也讓爸爸小小忌妒了啦！