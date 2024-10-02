山陀兒來襲三仙台2猴「悠哉觀浪」　海管處小編驚訝：第一次看到

記者李依融／綜合報導

颱風山陀兒來勢洶洶，2日上午台東三仙台即時影像中，出現2隻猴子在橋邊「觀浪」，特殊的景象也被東部海岸國家風景管理處特別紀錄下來。

中颱山陀兒預計帶來可觀風雨，台灣多處地區也開啟海岸即時影像，讓民眾能安全地「在家觀浪」，也關心颱風的走向與動態。東部海岸國家風景管理處2日上午7時05分在台東三仙台捕捉到有趣的畫面，有隻猴子從鏡頭左側跑來，坐在岩石上悠哉望海，幾秒後又跑來另一隻猴子坐在一旁的岩石上，就這樣一起觀浪一陣子，後來便往跨海步橋下移動，消失在畫面中。有網友說猴子最後走過拱橋到對島去了。

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▲猴子悠閒觀浪，看起來很愜意。（圖／翻攝自東部海岸國家風景管理處）



山陀兒颱風超龜速前進，原預計2日、3日影響最劇烈，然而直至2日上午山陀兒仍在台灣南部海域打轉，也讓本身的強度從強颱降為中颱，由於速度太慢，預計影響台灣時間將延後到周六（5日）。

網友們看到猴子看海的畫面，驚奇地說「三仙台有猴子！第一次看到猴看海」、「猴子很大隻耶」、「一開始看大家說，以為是『假的猴子』」、「颱風要來了，猴子才在觀浪」。東部海岸國家風景管理處小編也說，這是有即時影像紀錄以來，他第一次在三仙台看到猴子進入鏡頭。雖然台灣獼猴在三仙台觀浪，看起來相當悠哉，但這在風浪強勁的颱風天是非常危險的行為，還是待在家做好防颱準備比較安全喔！