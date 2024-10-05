觀音狗肉案／乳牛汪媽媽帶8子害怕窩角落　有人疼愛學會搖尾迎接

▲縮在角落的狗媽媽，小狗在牠旁邊喝奶（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

桃園動保處在觀音區破獲一家由越南移工經營的非法狗肉場，現場總共救出32隻狗，其中包含一群9隻「母帶子」的乳牛汪，目前分別由浪浪別哭和米樂協會接手安置，未來將會開放送養。

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▲剛到收容所的乳牛汪一家（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

桃園動保處9月破獲一處狗肉場，狗狗們先由新屋收容所暫時安置，由於長期待在狗肉場，狗媽媽非常容易緊張，剛到收容所時只敢縮在角落，小狗們就在牠的身旁喝奶，後來中途協會「浪浪別哭」與「米樂協會」將母帶子一家與1隻鬥牛犬領出安置，幼犬們由米樂協會照顧，而媽媽則在浪浪別哭調養。

▲剛離開收容所的狗媽媽。（圖／翻攝自Instagram＠社團法人台灣懷生相信動物協會）

浪浪別哭接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，狗媽媽與寶寶身體狀況都還算可以，小狗們大約1個半月大，至少需要再喝半個月的奶，狗媽媽目前還在調養身體。從浪浪別哭在Threads上的影片能看見，狗媽媽在照料下放鬆許多，與在收容所時退縮害怕的模樣相比截然不同，當工作人員出現時也會熱情的蹦蹦跳跳加搖尾巴表示歡迎。

▲狗媽媽已經在浪浪別哭調養了一段時間，變得放鬆許多。（圖／浪浪別哭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

浪浪別哭表示，過一陣子等狗媽媽狀況比較好，就會開放領養，此外在新屋收容所還有10隻狗同樣在等待新主人的出現。如果有意領養或是想關注狗狗們的後續狀況，歡迎追蹤粉專「浪浪別哭」關注相關消息。

▲剛被接出的小奶狗笑容天真。（圖／翻攝自Facebook／社團法人台灣懷生相信動物協會）

針對這起狗肉場案件，主要由嫁來台灣多年的范姓越南籍移工經營，附近的移工都知道這裡可以購買狗肉。丈夫阿國（化名）曾多次與妻子溝通，但雙方均未達成共識，後來阿國因受不了妻子在國小的兒子面前殺狗，於是「大義滅親」向動保處檢舉。目前全案已經移送地檢署，交由檢察官審理。