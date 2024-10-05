荷蘭「海豹幼兒園」24小時直播爆紅　泳池咬玩具泡澡全都錄

記者賈沐蓉／綜合報導

荷蘭彼得比倫(Pieterburen)澤宏登海豹研究保育中心(Zeehondencentrum) 專門救援小海豹，每天24小時在YouTube直播水池畫面，讓大家欣賞這群小動物可愛身影。最近直播影片在日本一夕爆紅，吸引上萬名網友觀看，機構也因此獲得許多捐款，保育中心也特別用日文註解來分享海豹近況，也對各界支持表達感謝。

▲澤宏登海豹研究保育中心的直播頻道。（圖／翻攝自YouTube／Zeehondencentrum Pieterburen）

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在直播中可以看到海豹悠哉游泳、咬著玩具玩耍，偶爾也調戲池邊的野鳥，而海豹寶寶「直立漂浮」也讓網友連想到茶杯中立起來的茶葉梗，這在日本象徵著好運氣。保育中心目前安置11隻小海豹，名字分別是Sister、Flynn、Keep、Lanny、Bert、Pecan、Juan、Bambi、Plum、Mint 和 Appel，每隻寶寶都有獨特個性與呆萌的一舉一動，因此被日本網友笑稱是「海豹幼兒園」。

▲小海豹在水池中直立的飄著。（圖／翻攝自Facebook／Zeehondencentrum Pieterburen ）

這群寶寶的直播由日本網友分享到X平台上，讓導致原本寥寥無幾追蹤人數的頻道突然爆紅，還吸引多位繪師還特別替海豹繪製可愛的插圖。為了回應日本觀眾的支持，澤宏登海豹研究保育中心特別替直播間與其他社群媒體加上日文標示，並在官方lG@zeehondencentrum發佈影片感謝觀眾的支持，同時也加開了捐款功能讓頻道讓粉絲可以遠程投餵牠們。

澤宏登海豹研究保育中心自1971年成立，從原本創始人萊尼·哈特(Lenie 't Hart)在自家後院挖的水池，發展成如今超過40位員工以上的規模，主要救助在野外因為漁業活動或環境汙染受傷的年幼海豹，並照顧到能野放回大海。保育中心將在2025年搬遷至格羅寧根(Lauwersoog)的瓦登海(Wadden Sea)，希望未來能收容更多需要救助的海豹。

▲即將回到大海的小海豹。（圖／翻攝自Facebook／Zeehondencentrum Pieterburen ）