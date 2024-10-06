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歐告每天早上7點半等獸醫院開門　她PO網曬毛孩才驚覺被騙

▲聰明汪每天早上等獸醫院開門　她po網曬毛孩才驚覺被騙。（圖／翻攝自Instagram/elarcaveterinaria

▲正在等待納蒂的內格拉。（圖／翻攝自Instagram/elarcaveterinaria）

記者賈沐蓉／綜合報導

阿根廷黑狗狗內格拉(Negra)每天早上7點半都專程到大街上，就為了等待獸醫院的老闆納蒂(Naty)上班，就是為了享用免費的零食。納蒂分享了這隻狗狗朋友，才發現其中的秘密。

影片中當納蒂降下車窗時，就能馬上看到內格拉熱情的搖著尾巴，甚至還興奮的站起來歡迎。當納蒂把獸醫院鐵門升起時，內格拉就會迫不及待的把頭跟前爪塞進縫隙，等到門開得夠大時再立刻開心地衝進去，聰明的她也會先用眼神示意老闆自己想吃什麼，等老闆給牠時再開心享用。

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內格拉通常會在店裡待一個早上，牠跟獸醫院的寵物狗薩爾瓦多(Salvador)也是好麻吉，2隻狗在店裡時也會一起撒嬌要零食，如果納蒂不給就會一起「勾勾纏」，並用閃閃發光的眼神撒嬌賣萌，直到納蒂心軟屈服為止。

▲聰明汪每天早上等獸醫院開門　她po網曬毛孩才驚覺被騙。（圖／翻攝自Instagram/elarcaveterinaria

▲內格拉與薩爾瓦多在一起撒嬌賣萌討零食。（圖／翻攝自Instagram/elarcaveterinaria）

納蒂分享了內格拉天天光顧討食物，才知道其實牠跟主人就住在不遠處，真正的名字叫做露娜(Luna)。飼主格里塞爾達·蒂齊亞諾(Griselda Tiziano)在獸醫院IG@elarcaveterinaria表示，「我們在家有給內格拉足夠的關愛，但牠就是喜歡跑去找獸醫。」雖然狗狗跟納蒂的互動很可愛，但放養對家犬而言還是有一定風險，請大家無論如何都不要放養家裡的寵物喔。

 

關鍵字： 黑狗汪星人

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