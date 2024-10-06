羊咩咩亂入半馬跑到終點拿獎牌　飼主網路上「得意羊羊照」好驚訝

▲約書亞很自豪牠的馬拉松表現。（圖／翻攝自臉書@Town of Conception Bay South）



記者李依融／綜合報導

加拿大南康塞普申灣有200人參加了半程馬拉松，最後獲勝的竟然是羊咩咩約書亞(Joshua)！約書亞看到跑者經過牠家農場，突然按捺不住奔跑的衝動，就這麼跟著跑到終點，成了出乎意料的贏家。

約書亞住在泰勒南瓜農場(Taylor’s Pumpkin Patch)，這正巧是半馬比賽經過的路線，約書亞看到200多位跑者經過牠家，忍不住跟著加入隊伍，就這麼跟著跑了3英里（約4.8公里）。不久之後網路上開始出現「領頭羊跑者」的照片，其他跑者也聯繫上飼主，並答應能護送約書亞到終點，而飼主看到約書亞出現在網路上也超驚訝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲約書亞一路跟著馬拉松隊伍跑到終點。（圖／翻攝自臉書@Town of Conception Bay South）

約書亞就這樣跟著跑者們順利抵達終點，雖然牠不是第一名，但也贏得了完賽獎牌，並得到其他跑者們的關注與網路聲量。家人們在終點等帶著約書亞，並幫牠拍了「認證照」，才帶牠一起回家。

約書亞參與半馬比賽後成為當地的「名人」，飼主後來也帶牠去觀賞曲棍球比賽，還被請到市政府當嘉賓，約書亞的故事也被許多國際媒體報導，飼主也驚訝地說「不可思議！」。

約書亞比完賽後狀態良好，花了一天的時間休息就恢復精力，雖然牠已經有些年紀，但這場馬拉松賽事讓牠再次回味了瀟灑的青春。

▲許多馬拉松跑者搶著跟約書亞拍照。（圖／翻攝自臉書@Town of Conception Bay South）