廣島小貓熊寶寶偷看鏡頭爬高高　毛茸茸小可愛命名投票中

▲今年初生於廣島市安佐動物園的小貓熊寶寶。（圖／翻攝自X＠広島市安佐動物公園）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本廣島縣廣島市安佐動物園的小貓熊寶寶亮相，毛茸茸的小寶貝跟在媽媽身邊，模樣非常可愛，近日園方正在舉辦命名投票，經過民眾的投稿後，園方篩選出其中三個名字，進入最終投票環節，10月5號至10月27號到園區就能參與投票。

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▲小貓熊寶寶一個月大時的模樣。（圖／翻攝自X＠広島市安佐動物公園）

這隻正在等待新名字的小貓熊寶寶今年6月24日出生，父母分別是Yoyo(ヨウヨウ)和Troli(トロリ)。動物園經常在X上分享可愛日常，寶寶2個月大時四腳開開做身體檢查，但一臉呆呆的搞不清楚發生什麼事，後來慢慢長大會玩爬梯了，牠也會好奇底躲在底下偷窺攝影機。

▲工作人員小貓熊寶寶的性別，最後卻定是男孩子。（圖／翻攝自X＠広島市安佐動物公園）

小貓熊寶寶4日正式亮相，跟在馬麻身邊的模樣也吸引不少現場遊客的目光。園方也邀請大家幫忙命名，候選的三個名字分別是Gabugabu(ガブガブ)、Purupuru(プルプル)和Yeye(イェイイェイ)，這些名字的靈感來源於小貓熊的可愛動作，園區出入口設有投票箱，遊客都可以投下自己喜歡的名字。

▲公開亮相當天跟在馬麻身邊的小貓熊。（圖／翻攝自X＠広島市安佐動物公園）