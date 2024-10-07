奴才秀「濃密腿毛」肇事者還在笑　網友：怎麼剃一半？

▲媽媽的腿上長出「濃密腿毛」。（圖／網友Lan Lan提供）



記者李依融／採訪報導

網友Lan Lan幫邊境牧羊犬「奇奇」洗澡，卻讓自己的美腿長出「濃密腿毛」，原來都拜奇奇所賜，讓奴才不禁吐槽「這樣怎麼出去見人啦！」。

這天Lan Lan帶奇奇玩完水洗好澡，還沒等到吹乾，撒嬌的奇奇就在奴才腿上狂蹭，Lan Lan原本還不疑有他，但低頭一看自己的白皙腿上頓時長出濃密毛髮，難得長出如此「旺盛」的腿毛，奴才頓時又無奈又好笑。

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▲奇奇洗完澡還沒吹乾，使出撒嬌功讓媽媽留下「難忘回憶」。（圖／網友Lan Lan提供）

Lan Lan表示，其實4歲的奇奇是她的「毛乾女兒」，因為自家柴柴Kiki從小跟奇奇在公園玩到大，因此只要有空，身為乾媽的她就經常帶姊妹倆一起出去玩。Lan Lan形容，奇奇是一隻聰明乖巧又活潑開朗的狗狗，非常愛笑，「只要有狗聚，牠就會化身成在場任意的狗狗，無論喊誰的名字，永遠都是牠最熱烈回應搶占C位。」搞笑的是，奇奇非常愛吃，連空氣零食都吃得美滋滋。

▲奇奇和Kiki是感情超好的乾姊妹。（圖／網友Lan Lan提供）

▲奇奇很愛笑，但立蛋時又能很穩定地充當基座。（圖／網友Lan Lan提供）

Lan Lan也介紹，自家的柴犬Kiki快3歲，從小在公園認識了奇奇，加上奇奇經常來家裡住、一起出去玩，所以這對乾姊妹感情超級無敵好，很開心Kiki有這麼好的狗狗朋友。

網友看到Lan Lan茂盛的「腿毛照」剎那間絲毫不覺得有違和感，「還以為是你本身的腿毛」、「想說怎麼剃一半」、「我以為是爸爸的腿」、「以為是蜜蠟除毛到一半出去追狗」、「我看很久都看不出這照片有什麼毛病」。

▲奇奇和Kiki從小就玩在一起，是狗狗好閨蜜。（圖／網友Lan Lan提供）