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小螃蟹闖進辦公室　社長聘牠「當秘書」有專屬名牌、辦公室

▲小螃蟹闖進辦公室逛大街？　被發現後喜獲「秘書終身職」（圖／ロッソモデロ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲突然出現在辦公室的小螃蟹，沒人知道牠是怎們進來的（圖／ロッソモデロ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

日本公司Rosso Modelo(ロッソモデロ)辦公室突然出現一隻小螃蟹，社長發現後不但沒有把牠丟出大門，反而還聘用當秘書。現在的小螃蟹每天在專屬的魚缸辦公室工作，包吃包住還有每周換水兩次的福利。

▲小螃蟹闖進辦公室逛大街？　被發現後喜獲「秘書終身職」（圖／ロッソモデロ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲小螃蟹誤闖進公司，突然「找到工作」。（圖／ロッソモデロ提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Rosso Modelo社長4日早上意外在辦公室發現一隻在地上走來走去的螃蟹，驚訝之餘也擔心螃蟹會缺水渴死，於是先移置到安全的地方。他將這個奇遇分享到X，許多網友好奇這隻螃蟹是哪裡來的，社長說附近500公尺有一條溪流，於是大家推測小傢伙可能是從那裡跑來的。

▲小螃蟹闖進辦公室逛大街？　被發現後喜獲「秘書終身職」（圖／ロッソモデロ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲社長在辦公室角落發現了牠，後來推測是從附近的溪流跑來的（圖／ロッソモデロ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當天下午社長又更新了一則貼文，上面寫著「螃蟹先生獲得了一份工作」，只見小螃蟹待在透明水族箱裡面，外頭放著專屬工作證寫著「社長秘書　螃蟹」，這個有趣的巧思吸引了345次點擊。

網友們對這位「新上任」的秘書也有各式各樣的問題，例如有人開玩笑的問這是不是終身職，社長也給出肯定的答案，還有其他人問蟹先生怎麼領薪水，最後得到「用魚飼料支付」的回答。最新貼文中，螃蟹秘書的辦公室又再次升級，原本空空的水族缸裡放了一些水，還多了樹枝石頭等新家具。

▲小螃蟹闖進辦公室逛大街？　被發現後喜獲「秘書終身職」（圖／ロッソモデロ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲螃蟹先生的辦公室升級了，還多了一些「新家具」（圖／ロッソモデロ 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

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關鍵字： 螃蟹社長秘書奇聞

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