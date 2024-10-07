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狗狗當路霸引注意帶警察走小路回家　竟是84歲飼主倒地數小時

狗狗吉塔救了主人。（圖／翻攝自Stevens county sheriff’s office臉書）

▲13歲的吉塔救了84歲的飼主。（圖／翻攝自Stevens county sheriff’s office臉書）

記者李依融／綜合報導

美國華盛頓州鄉下一隻大狗狗站在路中間許久，見到警察靠近竟領著到自己家，警察這才發現84歲的飼主摔傷腿，好幾個小時無法起身，多虧了有狗狗吉塔(Gita)的幫忙，才讓飼主得救。

史蒂文斯縣警局(Stevens county sheriff’s office)提到，這天開車巡邏時遇到吉塔站在路中間，當下趕緊讓狗狗上車打算幫忙找飼主，但狗狗不願意，後來巡查了半徑一英里（約1.6公里）範圍內的房屋，也找不到狗狗的家，警員擔心狗狗的安危，試圖將狗狗驅趕到路邊，這時狗狗卻跑進一條人煙罕至的小路。

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狗狗吉塔救了主人。（圖／翻攝自Stevens county sheriff’s office臉書）

▲吉塔站在馬路上不願意離開，隨後領著警察走進人煙罕至的小徑。（圖／翻攝自Stevens county sheriff’s office臉書）

警察疑惑地跟著狗狗，最後來到一間小木屋，很快就聽到一個男人的呼救聲，抬頭一看有名年長的男士倒在地上呼救。原來這名男子已高齡84歲，他正是吉塔的主人，因為不慎摔倒已經倒在地上好幾個小時，然而他需要按時服藥，因為受傷難以行動也無法服藥，警員得知這個狀況驚呼「如果沒有被找到，可能有嚴重的後果」。

多虧聰明的吉塔帶著警察救了主人，警察也稱讚13歲的吉塔是主人最棒的救援狗狗，「狗狗的忠心和英勇總是讓我們滿滿驚奇，吉塔真的是個乖女孩，也是真正的英雄。」

網友得知吉塔的故事也深受感動，「吉塔太棒了」、「謝謝吉塔，也謝謝願意傾聽吉塔的警察們」、「吉塔跟警察們都超棒的」、「難以想像倒在地上好幾個小時的滋味，多虧了吉塔的聰明與警察的用心」。

關鍵字： 汪汪隊英雄狗

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