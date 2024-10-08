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女主人發現「獸醫沒把生病小貓安樂死」　偷換晶片帶回家養

▲▼獸醫,貓,看病,寵物。（示意圖／達志影像）

▲獸醫被控，偷把要安樂死小貓帶回家養。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國女獸醫帕羅迪(Janine Parody)被控工作時沒有把寵物貓安樂死，在沒有告知主人的情況下，更換掉小貓的晶片並且帶回家自己飼養。她辯稱，當天需要連續進行多場安樂死手術，認為這隻小貓「外表看起來很健康」，於心不忍才會偷偷帶回家。

沙福郡(Suffolk)女獸醫帕羅迪，被控2021年向主人收取約500英鎊（約台幣2萬多元）費用，預計將一隻患有疾病的8個月大小貓Shadow安樂死，然而她卻沒有將Shadow安樂死，而是注射鎮定劑將小貓結紮後，偷偷帶回家飼養。

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女主人表示，她經常在街上幫助流浪貓，所以收養了原本也是街貓的Shadow，可是飼養後發現Shadow患有MRSA疾病，病得很重、身形十分瘦弱，而且臉部受了重傷，為了動物福祉不得不選擇安樂死，沒想寵物其實還活著。

帕羅迪辯稱，當時因為適逢新冠肺炎讓醫生面臨巨大心理壓力，當天早上她已經進行了3場安樂死手術，結果進到手術台看到Shadow，發現牠除了皮膚狀況比較差以外，看起來很健康，以為是主人隨便棄養，才決定把小貓帶回家。

帕羅迪在英國RCVS法庭上表示，「雖然我已經當了十幾年的獸醫，但面對安樂死仍然不是一件容易的事」。專家小組最後認為，帕羅迪因為誤會小貓沒有主人，才做出了有損醫德的行為，出發點雖然是好意，但仍應受到譴責，目前已讓小貓回到原主人身邊。

關鍵字： 獸醫寵物貓安樂死Janine Parody主人英國

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