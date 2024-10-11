整窩唯一純白小貓被嫌棄　貓媽壓住當墊背奴才嚇得隔離

▲小貓被重重壓在媽媽身下。（圖／翻攝自小紅書／@瓶子）

實習記者陳安榆／綜合報導

大陸浙江省寧波市網友「瓶子」分享，家中一隻英國短毛貓生了一窩小貓，其中只有一隻是純白色，不過小白貓似乎並不受母貓待見，嚴重的差別對待讓瓶子「怕小貓失去生命」，只能先將兩者隔離。

瓶子家中經營貓舍，有4年繁育英國短毛貓的經驗，最近迎接一窩小貓，所有的寶寶都跟媽媽一樣是金漸層色，只有一隻是白色的，然而這隻白色小貓竟然被媽媽嫌棄。瓶子發現，貓媽媽不僅會在哺乳時背對著幼貓不讓喝奶，甚至將小貓壓在自己龐大的身軀下。瓶子提到，有可能是因為母貓認為花色不同，所以白貓並不是自己生的寶寶，網友紛紛留言「貓咪更喜歡複雜花色的貓」、「白色對貓咪來說是最醜的顏色」，這種對小貓的明顯差別的態度也讓瓶子一個頭兩個大。

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▲整窩只有一隻白色奶貓。（圖／翻攝自小紅書／@瓶子）



CatTime.com指出，飾演「媽媽」這個角色對於任何物種來說都是一種挑戰，母貓是有高機率拋棄或拒絕自己的幼崽的，其中有兩項關鍵的可能因素。首先母貓可ㄋ過濾具有畸形或疾病的貓咪，避免交叉感染，專家建議這時可以暫時將被排除的小貓進行隔離，就不會整窩都被母貓淘汰。一窩的產量太高也會導致這種情況發生，貓媽媽可能會放棄一些小貓，為其他挑選後留下的保存足夠的奶水量。

▲貓貓們都很可愛，如果能以領養的方式也很棒喔！（圖／取自CC0圖庫／Pixels）

幼貓雖然可愛，不過要注意，依照法規《特定寵物業管理辦法》，台灣禁止私下繁育狗狗跟貓咪，需要進行專業的審核才能申請，近年來地下犬、貓舍氾濫，導致動物的不斷犧牲，台灣防止虐待動物協會官網也提到，沒有需求就沒有供應，呼籲大家「領養代替購買」，別讓這些小生命成為非法業者的賺錢工具。