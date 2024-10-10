颶風後搜救犬在6公尺樹上找到「項圈狗」　牠重逢主人狂撒嬌

▲搜救犬狂吠後，帶著隊員找到受困在樹上的黑狗。（圖／翻攝自Facebook／Kingsport Fire Department ）

記者賈沐蓉／綜合報導

海倫颶風(Hurricane Helene)重創美國東南部，一隻綠色項圈的狗狗坐在6公尺樹上非常無助，救援隊Kingsport Fire Department Technical Rescue Team的搜救犬卡里(Kari)發現了這隻狗狗，後來隊員用梯子將牠從樹上救下，多虧有卡里，幫助落難汪星人跟家人團聚。

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救援隊Kingsport Fire Department Technical Rescue Team分享，當時卡里突然開始不受控制的吠叫，並帶著隊員來到一棵大樹下，於是他們發現一隻黑狗被困在6公尺高的樹上，最後救援隊架設了梯子，終於黑狗帶回地面。獲救的狗狗身體狀況還算不錯，一到地面就大口大口喝水、吃東西，不知道多久沒有進食。

有趣的是，搜救犬卡里原本不喜歡其他狗，這次的反應卻不太一樣，領犬員也說，「牠在洪水帶來的破壞中找到美好的事物，我為此感到自豪。」。

▲黑狗獲救後大口喝水。（圖／翻攝自Facebook／Kingsport Fire Department ）

黑狗隨後被送到當地的動物收容所，掃晶片得知牠的名字叫雅典娜(Athena)，也順利聯繫上飼主。根據《WCYB》報導，雅典娜已經回到主人身邊，原來他除了爸爸媽媽還有2個小主人，牠一見到主人立刻開心地撒嬌舔臉，小主人也給牠大大的擁抱。

▲幫助隊員找到雅典娜的卡里。（圖／翻攝自Facebook／Murfreesboro TN Police Department)