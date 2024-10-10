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台中鷺鷥林4鯨豚擱淺...2瓜頭鯨順利野放　1死1待救援

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

有4隻鯨豚8日集體擱淺台中大安鷺鷥林，其中2隻瓜頭鯨被送至基隆海之生鯨豚救傷站收容後，今(10)日傳出好消息，經研判2隻瓜頭鯨的動物體態、呼吸及心跳狀況尚可，體表也沒有嚴重外傷，救援團隊於今天上午9時10分順利在東北角海域進行野放，讓2隻瓜頭鯨回歸大海。

▲▼擱淺台中大安鷺鷥林的2隻瓜頭鯨，經評估後順利野放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲擱淺台中大安鷺鷥林的2隻瓜頭鯨，經評估後順利野放。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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海洋保育署海保救援網（MARN）於8日下午約4時30分接獲通報，指在台中鷺鷥林沙灘發現4隻活體鯨豚擱淺，救援團隊隨即到場處理。初步判斷為3隻小虎鯨、1隻瓜頭鯨。其中2隻鯨豚被送至基隆海之生鯨豚救傷站收容，另1隻鯨豚則因無生存機會，已進行人道處置；另1隻瓜頭鯨，先行放棄救援工作，待天色及海象佳時救援小組將持續追蹤。

▲▼ 台中大安鷺鷥林有活體鯨豚擱淺 。（圖／記者郭世賢翻攝）

海保署表示，因小虎鯨與瓜頭鯨於外型上十分相似，當時救援現場燈光昏暗時，初步判別送往救傷站的為2隻小虎鯨，經後送醫療及仔細核對型態、牙齒等特徵後予以更正為瓜頭鯨。瓜頭鯨（學名：Peponocephala electra），體長分別為240及220公分，皆為雄性達成年體長之個體，動物體態、呼吸及心跳狀況尚可，並且體表沒有嚴重外傷，經專業救援團隊確認動物的浮力及游泳能力等，評估動物狀況尚屬穩定，基於動物福祉考量，決定於今（10）日運至外海野放。

▲▼擱淺台中大安鷺鷥林的2隻瓜頭鯨，經評估後順利野放。（圖／記者郭世賢翻攝）

海保署說明，瓜頭鯨頭型橢圓，身體呈圓錐流線型，全身深灰至黑色，背鰭下方可見V型披肩。小虎鯨和瓜頭鯨的外型很相似，可由頭型，臉部及牙齒數量來做區分。成年體長可達2.7公尺，體重最重達275公斤。分布在全球熱帶與亞熱帶開放性大洋海域，臺灣海域的瓜頭鯨以花東海域偶而可見，以數十至兩百隻的群體為主，但群體的居留習性與活動範圍仍有待更多的科學調查及協助釐清。

▲▼擱淺台中大安鷺鷥林的2隻瓜頭鯨，經評估後順利野放。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼擱淺台中大安鷺鷥林的2隻瓜頭鯨，經評估後順利野放。（圖／記者郭世賢翻攝）

關鍵字： 救援擱淺鯨豚台中野放影音

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