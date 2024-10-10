冠豪豬小芋頭「偷走鏟子」幫倒忙　壽山動物園山陀兒後首開園

記者李依融／綜合報導

高雄壽山動物園受到山陀兒颱風重創休園數天，總算在10日國慶日這天重新開園，而動物們在休園期間也很忙，其中冠豪豬「小芋頭」趁著保育員在修補家園，竟然直接把鏟子偷走，「現行犯」的模樣全被拍下來。

1歲的小芋頭非常調皮，跟保育員感情超好的牠經常有讓人哭笑不得的舉動，山陀兒颱風過境後高雄受到嚴重風災，壽山動物園的硬體設備也受到重創，需要休園數日修復，這天保育員在填土，小芋頭見狀直接把鏟子拖走，想帶回洞裡磨牙，然而艱難地走著走著卻卡到木塊，嘗試了好多次才「繼續外帶」。

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▲小芋頭見鏟子卡住也不放棄，繼續奮力外帶。（圖／翻攝自壽山動物園）



保育員見到小芋頭的舉動覺得很搞笑，便拍下來上傳到Instagram分享，雖然災後復原工作很辛苦，但看到動物們都很健康平安也放心許多。在休園期間，迷你馬法拉嘗試了非洲髮辮造型，但太難維持最後還是剪了個「妹妹頭」，果子狸「白白」把西瓜啃得超乾淨，而蘇卡達象龜的保溫燈燈罩東一塊西一塊凹陷，園方澄清「這不是山陀兒吹壞的」，原來是象龜們撞壞的，大家都非常有活力。

壽山動物園10日重新開園，目前僅剩鸚鵡園和部分電梯暫停開放，國慶日休假一天，動物園也是闔家走走的好去處。