虎斑貓干擾化妝「超派動口咬」　媽懂牠心思拿「神器」安撫就乖乖

▲布比跟馬麻一起睡覺，母子倆感情相當好。（圖／翻攝自Instagram@boobies.fierce）

記者賈沐蓉／綜合報導

布比(Boobie)是一隻5歲的公虎斑貓， 與馬麻達娜(Dana)一起生活在加拿大。牠有個奇怪的習慣，每當馬麻準備化妝時，就會在旁邊用盡各種方式干擾，甚至毫不留情地張嘴咬，達娜後來也發現這是一種「求關注」的方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲喜歡打擾馬麻化妝的布比。（圖／翻攝自Instagram＠boobies.fierce）

每當媽媽準備化妝，布比總是故意把化妝鏡翻過來好幾次，還曾經在媽媽處理眼妝時出拳，或是埋伏著偷咬一口，達娜嘗試過用噴水的方式阻止，但布比一點都不害怕，反而還開心的喝了起來。

達娜後來得出結論，布比只是想「求關注」，希望能參與馬麻的日常生活，於是她開始試著讓愛貓也能一起「化妝」，拿了乾淨化妝刷輕刷布比的臉頰，結果喵星人看起來相當滿意，還舒服地瞇起眼睛。雖然布比總是愛用打或咬的方式引起馬麻的注意，但母子倆的感情其實非常好，不但經常睡在一起，布比被抱起來狂親猛吸時，也只是抱怨幾聲。

布比的「犯罪事蹟」還不止於此，聖誕節時牠曾去咬聖誕樹上的裝飾，最後乾脆讓整棵樹「倒栽蔥」，甚至還挑釁家中的狗狗、佔領狗床，打鬧也是家常便飯。雖然布比很有個性，但牠還是很喜歡跟媽媽窩在同張沙發上，網友們對此表示「哈哈好可愛」、「我家貓狗也這樣」、「布比正在過著最好的生活，我愛牠」。

▲布比與媽媽、狗狗一起窩在沙發上。（圖／翻攝自Instagram＠boobies.fierce）