國慶鳥來了！灰面鵟鷹過境　墾丁出現千隻壯觀佈滿藍天

▲灰面鵟鷹會在10月10日前後過境台灣，因而被稱為「國慶鳥」。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

實習記者陳安榆／綜合報導

灰面鵟鷹(Buteo japonicus)是珍貴的第二級保育類動物，也是隨季節遷移的候鳥，每年10月10日前後會過境台灣，盛大的集結飛行路徑彷彿就像在慶祝雙十節，於是大家稱之為「國慶鳥」。

灰面鵟鷹飛往南洋過冬時，會在屏東的滿州鄉和墾丁一帶稍作停歇，這個時期大約是每年的10月10日，正值台灣的國慶日，因此牠們也被稱為「國慶鳥」，而在春季時黑面鵟鷹北返，則會在清明節前後於彰化縣的八卦山台地大量聚集。

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墾丁國家公園7日分享「老鷹布滿藍天」的壯觀照片，並表示今年在5日開始記錄到零星的灰面鵟鷹，當天僅有2隻現蹤，而8日則有2194隻，10日最新的紀錄則是1263隻。此外也有赤腹鷹、日本松雀鷹、榆應、紅隼、遊隼等。

▲老鷹在墾丁的藍天盤旋。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

農業部也在國慶日與大家介紹「國慶鳥」，灰面鵟鷹主要的食物來源為昆蟲、蛙類、蜥蜴、小蛇和小鼠，在生態系統中是極其重要的角色，是過境台灣的日行性猛禽中，數量第二大的物種。牠們的眼睛旁有一到非常顯眼的白色眉線，雄鳥的腹部和脛羽上布滿褐色的橫條花紋，雌鳥則是呈現較多白斑交雜。

▲天空中出現滿是老鷹的奇特景象。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

自然保育網記載，西元1979年前因過度獵殺灰面鵟鷹，導致數量急遽減少，1989年公告《野生動物保育法》，保育等級第二級屬於珍貴稀有保育類，無故破壞生態者可能處以有期徒刑及罰金。農業部也呼籲大家，期望能共同珍惜並保護這些美麗的國慶鳥。