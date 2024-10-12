黑胸葉幼龜眼神堅定撲向蚯蚓　誤咬把拔手指「大口撕扯」留愛印記

▲黑胸葉幼龜吃飯時不小心咬住飼主的手，痛得他大叫。（圖／翻攝自Facebook／Garden State Tortoise ）

記者賈沐蓉／綜合報導

在美國紐澤西州有隻名叫拉肯(La Cay)的黑胸葉幼龜，近日主人在餵牠吃蚯蚓時，因為太心急不小心連手指都一起咬住，讓主人忍不住大叫喊痛，後來把拔忍著痛把拉肯送回飼養箱，牠才肯鬆口。

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▲嘴巴張得很大的拉肯，飼主經常餵牠吃蚯蚓。（圖／翻攝自Facebook／Garden State Tortoise）

根據飼主在IG分享的影片，可以看到他把蚯蚓放在手上，讓拉肯來吃晚餐。一開始這隻烏龜咬住蚯蚓後又不小心鬆開，但不願意放棄的牠決定嘗試第2次，當牠緊盯蚯蚓撲過去後，卻不小心連把拔的手指都一起咬住，甚至還持續用力拉扯，這讓飼主忍不住痛得大叫。但想吃蚯蚓的拉肯依舊沒有鬆口，仍緊緊的咬住獵物們。最後把拔把烏龜送回飼養箱內，廢了好一番功夫才讓牠放開自己。

最後拉肯繼續享用牠的晚餐，而把拔的傷口雖然沒流血，但已經留下了清楚的齒痕，周圍的皮肉也已經開始發白。網友們也紛紛在影片底下留言建議「也許下次別用手餵」、「例如放盤子上？」、「那隻可憐的蟲子困在中間了」。

黑胸葉龜屬於半水棲龜，在國際上被分類為瀕危動物，出口與貿易都有限制。牠主要分布於越南和中國之廣西、廣東、湖南、海南等地，通常居住於山區叢林、小溪及山澗邊，特徵是金黃色或桔黃色的背甲，中央有三條嵴棱，前後緣均具齒狀，成龜是雜食性動物，但幼龜偏向肉食性。

▲拉肯在在飼養箱內享用龜糧飼料。（圖／翻攝自Facebook／Garden State Tortoise）