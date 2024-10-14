狗狗散步好處多！小型犬、大型犬怎麼遛？ 指南看這裡

文／NOW健康

帶著狗狗散步，這是大部分飼主每天必要任務，也是狗狗生活中不可或缺的一部分，研究發現，每天外出散步至少2次，可以明顯提升狗狗的幸福感，並讓身體健康。如長時間關在房間內，甚至籠子裡，將影響其行為、情緒，身心都可能出問題。

讓狗狗散步有多重要？ 身心健康都有幫助

▸生理層面

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1.排便： 狗狗是很愛乾淨的動物，通常不會在住處（家裡）便便，大都習慣在室外大小便，透過氣味劃分地盤，這是狗狗的天性。有些狗狗相當固執，必須在戶外，才能順利便便。

2.維持肌肉量： 固定散步，就等於運動，這讓狗狗維持全身肌肉量。

3.消耗精力： 邊走、邊聞，這會大量消耗體力，狗狗回家後，狀況穩定，好好睡覺。

▸心理層面

1.透過嗅聞，穩定狗狗： 嗅覺是狗狗重要的感官之一，聞到不同氣味，可以感受許多味道，促使大腦與自律神經運作，給狗狗許多感官刺激。另外，狗狗透過嗅聞，了解其他狗狗留下的訊息，進行間接社交。

2.協助狗狗社會化 ：讓狗狗了解人類世界的運作模式，主人必須指導狗狗如何與其他狗狗相處，認識狗狗好友。如果飼主一邊散步，一邊滑手機，效果就不大。

3.預防狗狗失智： 狗狗散步，可以活化大腦，可預防晚年失智。

4.讓狗狗與飼主更為親密： 飼主固定與狗狗相處，可維繫人狗之間感情。

5.減少分離焦慮： 飼主規律地帶著狗狗散步，可幫助狗狗釋放焦慮，且讓牠們感到安全與滿足，以及足夠的運動量，讓其獨處時，降低焦慮，減少哀鳴的行為。

散步時間如何評估？ 不同體型、需求不同

至於狗狗最基本的散步需求，一般建議每日至少帶著狗狗散步30分鐘以上的時間，每日至少帶狗狗散步2至3次，每次10至15分鐘。

▸小型犬： 如吉娃娃、馬爾濟斯、臘腸犬等，每次10分鐘，每天1至2次，最好1天可以走上5公里。

▸中型犬： 如柯基犬、柴犬、雪納瑞等中型犬，建議每次散步30分鐘，1天2次，最好可以走上10公里。

▸大型犬： 如，黃金獵犬、來不拉多、鬆獅犬，運動量更大，可能得每次1至2小時，1天2至3次。

準備出門散步！ 出門前你準備好了嗎？

1.牽繩、胸背帶： 避免狗狗暴衝或走失。

2.飲用水、容器： 隨時補充水分。

3.備妥拾便器： 清理狗狗糞便。

狗狗回到家裡後，建議飼主準備紙巾、局部清潔用品等，幫毛孩擦拭腳底及腹部等髒東西，另清潔肛門，以減少皮膚病風險。





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