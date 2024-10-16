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台灣隊參加「與狗共舞世界盃」拿金牌　邊牧與主人每個節拍神默契

實習記者陳安榆／採訪報導

2024韓國「DSD與狗共舞」世界盃比賽台灣隊勇奪金牌，7歲的邊境牧羊犬布布經過一年的訓練與飼主產生強烈的默契，精準的節奏感加上一步到位的動作跟著音樂舞出優美的舞蹈，影片一發出讓許多人發現這項特別的藝術競賽，也讓網友戲稱「邊牧是邊牧，狗是狗」，聰明的一幕迅速在網路上爆紅。

▲邊境牧羊犬布布。（圖／IG@mygoldenpartner 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台灣隊參賽狗狗波特（左）、布布（中）、Lady（右）。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲邊境牧羊犬布布。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主珺珺與布布。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

布布最喜歡游泳和吃生吐司，常常去海邊或是泳池報到，這次雖然得到冠軍，但飼主坦言「共舞訓練並沒有很順利」。由於台灣的氣候炎熱，珺珺往往只能選擇在室內排練，但是場地小經常沒有辦法完整練完一支舞，所以只能在半夜的時候去公園練習。

珺珺分享，有時合舞的過程中喊錯指令或是跳錯動作，布布就會一臉疑惑的看著她，或著是因此而生氣大叫，彷彿在說「妳怎麼又跳錯啦！」，跟狗狗合作一定要非常有耐心才行，需要時刻關注狗狗的身心狀態，不能過度練習。

▲邊境牧羊犬布布。（圖／IG@mygoldenpartner 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲與狗共舞比賽過程。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲邊境牧羊犬布布。（圖／IG@mygoldenpartner 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲布布在比賽時顯得很有自信。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

珺珺表示，為了這次的比賽付出了很多心血，從布布小時候就開始慢慢地培養，一路走來真的很不容易，算不出來究竟花了多少時間練習，就像是培育選手一樣。邊境牧羊犬天資聰穎喜歡與人合作，所以歐洲盛行培訓牠們與人共舞，珺珺在剛開始飼養布布時偶然發現國外與狗共舞比賽的影片，於是決定一起練習，當作才藝也動動腦消耗精力，沒想到亞洲也開始舉辦這類比賽，她從自學到去日本進修，到最後自己開了一間訓練教室，更多的是想分享如何培養出一隻健康快樂的狗狗。

▲邊境牧羊犬布布。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲邊境牧羊犬布布也很喜歡玩飛盤。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

珺珺直言與狗共舞是訓犬、運動和藝術的結合，布布在這次比賽中充分展現了邊境牧羊犬聰明靈活的一面，也讓更多人知道，正確、耐心地訓練狗狗是一件不容易但又幸福的事情，不妨試著多了解、多花時間互動、提供好的飲食，狗狗就是人類最好的夥伴！

▲邊境牧羊犬布布。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲波特（左）和布布（右）都到韓國參加跳舞比賽。（圖／IG@mygoldenpartner提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 邊境牧羊犬與狗共舞DSD與狗共舞

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