台中4隻退役警犬找新家　「水餃妹妹」乖乖牌、Candy是無辜大胃王

▲退役警犬開放認養。（圖／翻攝自Facebook／臺中市政府警察局刑事警察大隊）



實習記者陳安榆／綜合報導

台中市政府警察局刑事警察大隊4隻退役警犬要找家，牠們分別是拉布拉多犬Tiny、Candy、Baby和Pinky，為民服務7年後已經完成了屬於牠們的任務，即將退役迎接新生活，10月14日起至10月18日止都可以申請愛心領養，為牠們提供幸福的歸宿。

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▲帥氣的警犬戴上可愛的領巾，沒有執行任務時最喜歡撒嬌。（圖／翻攝自Facebook／臺中市政府警察局刑事警察大隊）



刑警大隊在官網提到，希望大家發揮愛心讓退役的警犬成為生活中的新夥伴，同時呼籲領養代替購買，有意願領養者請自行下載並填具「認養申請書」及「飼主評估表」，必須確保逐項填寫正確並且需為真實資料，再郵寄至「臺中市政府警察局 刑事警察大隊(警犬隊)」，經過審查會的審核後挑選出正取、備取名單各一名，屆時將會收到郵件和電話通知，以上詳細資訊請查閱警隊官網（網址：www.police.taichung.gov.tw/criminal/home.jsp）

▲警犬隊領犬員擁有專業訓練知識。（圖／翻攝自Facebook／臺中市政府警察局刑事警察大隊）

▲警犬Tiny和Candy開放認養。（圖／翻攝自Facebook／臺中市政府警察局刑事警察大隊）

Tiny是一隻黑色拉布拉多母犬，小名是「水餃妹妹」，個性非常溫馴不躁動，平時活潑又可愛，生活中相處上很融洽，不調皮搗蛋造反。Candy同樣是一隻黑色的拉布拉多母犬，小名是「糖果」，個性超級活潑愛撒嬌，討摸摸的時候會露出一個無辜的眼神，同時瘋狂搖尾巴，是團隊裡面的大胃王。

▲警犬Pinky和Baby開放認養。（圖／翻攝自Facebook／臺中市政府警察局刑事警察大隊）

Pinky是一隻黃色的拉布拉多母犬，小名「Beauty」，平時個性開朗樂觀，最喜歡與人互動不怕生，是團隊裡面活力充沛的代表。Baby是一隻黑色的拉布拉多母犬，小名「寶貝」、「保庇」，個性稍稍調皮，又愛吃又愛玩，樂觀的性格是團隊裡的開心果，非常親人。

臺中市政府警察局警犬執勤作業規定指出，在專業上大致可分為搜毒犬、搜爆犬、防暴犬、追蹤犬、搜捕犬五大類，將會擁有經過專業訓練的領犬員專門照顧，透過基本、專長、進階、實物的訓練，以實體或模擬勤務現場來測試培訓的結果。當警犬的年齡5歲時便可申請除役，狀況良好的話最長只能服役到8歲，經評估後便可開放認養。