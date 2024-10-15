綠鬣蜥繁衍成災！屏東陷淪宛如「侏羅紀公園」　獵龍高手一天抓百隻

記者趙蔡州／綜合報導

過往被當作寵物飼養的綠鬣蜥，多年前遭人棄養放生到野外，然而綠鬣蜥在台灣沒有天敵且氣候適合，導致族群迅速擴散，屏東縣更是綠鬣蜥入侵的重災區，幾乎全縣淪陷，數量多到宛如變成「侏儸紀公園」，去年捕捉量甚至達到3萬4002隻創歷史新高。

▲綠鬣蜥在台灣野外繁衍，尤其台南、高雄及屏東最為嚴重。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

綠鬣蜥原產於中南美洲，因為外型相似酷斯拉，加上性情溫和易於飼養，在寵物市場上非常受歡迎，然而許多人購買時未評估成體會達2公尺，導致綠鬣蜥被大量棄養，由於是外來種，在台灣沒有天敵，加上氣候適合、每次繁殖可產20至70顆卵，迅速在台灣野外繁衍，尤其台南、高雄及屏東最為嚴重。

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綠鬣蜥入侵造成的危害，包含挖土的習性會破壞河堤、農田或其他基礎設施，衍生電線短路停電、道路塌陷或堤岸侵蝕、雜食性以植物的葉、嫩芽、花、果實及雛鳥、小型哺乳類、魚塭小魚蝦等動植物為食物，啃食農作物並與原生物種競爭，造成農業、觀光、食物與生物安全威脅，嚴重影響本土生態。

▲屏東縣近年努力移除綠鬣蜥。（圖／屏東縣政府）

對此，屏東縣府農業處2018年開始移除綠鬣蜥，2019年首創「移除獎勵計畫」，讓民眾「獵蜥」換取農產品，除了鼓勵民間發揮力量外，也雇用廠商或綠鬣蜥達人到野外獵捕，每年獵捕到的綠鬣蜥數量非常驚人，且呈上升趨勢，尤其是2023年全年捕捉量達到3萬4002隻，創歷史新高。

有獵蜥移除團隊近日前往萬丹、新園等重災區，從白天一直獵捕到入夜，整天下來抓了近百隻，顯見綠鬣蜥氾濫相當嚴重，且抓捕綠鬣蜥十分不容易，遇上危險時會激烈掙扎，導致團員們長期下來雙手、手臂滿是傷痕，甚至有團員的手指骨頭遭咬碎，且穿梭在野外樹林中，還必須忍受蚊蟲及毒蛇攻擊，作業過程十分艱難。

屏東縣政府農業處動保科，由於屏東縣幅員廣大，政府在捕捉能力上面不太可能完全足夠，所以才會制定兌換農產品等獎勵方式，一方面動員民間力量一方面也可以推廣農產品，政府也會繼續編列預算，請專業人士持續移除，希望能遏止綠鬣蜥擴散。