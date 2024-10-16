公車司機擼愛犬揉耳朵「幸福感染全車人」　塞車都不煩燥了

記者李依融／綜合報導

哥倫比亞記者羅佩茲(Natalia Martínez López)搭公車時見到一個可愛的場景，司機在等紅燈和塞車時，手中不停揉著身後大黃狗的耳朵，有時還擼擼頭，司機看起來很愉快，而狗狗看起來很幸福。

羅佩茲平時很少搭公車，因為波哥大(Bogota)市區太塞車了，這天她難得搭上公車，很快就注意到一個特別的乘客，有隻大黃狗安靜地躺在司機身後狹窄的空間裡，羅佩茲被這溫馨的畫面吸引，「那就是一種純粹的愛，司機帶牠上班，牠看起來被照顧得很好。」

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▲狗狗很享受跟主人一起上班的旅程。（圖／翻攝自X@Nataliaescribe）



司機在繁忙的道路上專注駕駛，但每次交通壅塞時他都會伸手摸摸愛犬，一下揉耳朵、一下摸頭，狗狗看起來也很舒服。羅佩茲表示，以往搭公車乘客大多都是自顧自地前往不同目的地，「但這次搭車，大家都很喜歡狗狗跟司機的互動，突然有一種共同享受這段旅程的感覺。」

羅佩茲表示，她也不知道這隻狗狗是否經常跟主人一起上班，或是這是偶發的情況，「但我希望是前者，他們讓我感到很開心，我願意每天都跟他們一起搭這班公車。」