機長載145毛孩逃離颶風「被小貓迷住」　在機上簽領養同意書

▲機長Matt Prebish對小貓Avery深深著迷。（圖／翻攝自Southwest Airlines Co.）



記者李依融／綜合報導

颶風米爾頓(Hurricane Milton)來襲期間，南方航空機長Matt Prebish協助將動物們從風暴區撤離，他沒想到會對其中一隻叫做Avery的小貓念念不忘，更讓所有人意外的是，他在機上簽署了領養文件，直接把Avery帶回家。

超級颶風米爾頓對美國佛羅里達州造成嚴峻的威脅，動物收容所Lucky Dog Animal Rescue與Greater Good Charities變聯手和南方航空合作，將所內的動物從風暴區撤離，於是145隻犬貓搭上飛機，要飛往威斯康辛州的密爾瓦基市避難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲收容所協助毛孩們撤離風暴區。（圖／翻攝自Southwest Airlines Co.）

南方航空的工作人員很快就與這些收容所的毛孩變成好朋友，而機長Matt Prebish對小貓咪Avery特別喜愛，還沒抵達目的地，他就發現自己對Avery難分難捨，但領養一隻小動物並不在規劃內。Matt Prebish便想和妻子討論，沒想到妻子早就有所覺悟，「妻子跟我說，當我接下這次航班任務，她就覺得我可能會帶一些動物回家。」

由於飛機降落後有些天候狀況，必須原地等待20分鐘才能下飛機，Matt Prebish也趁這段時間與妻子討論領養一隻小貓咪的可能性，最後得到首肯，這位機長當下便在飛機上辦妥領養手續，把Avery帶回家。

▲機長原本覺得領養小貓太突然，沒想到妻子都算到了。（圖／翻攝自Southwest Airlines Co.）

收容所的工作人員完全沒有想到會有這樣的發展，直呼「真是出乎意料，我們在驚訝中急忙地辦妥領養手續。」

Matt Prebish很開心能領養一位可愛的新家人，也很開心自己能擔任「收容所毛孩專機」的機師，將這些毛小孩送到安全的收容所等待更多領養機會，而空出來的收容空間，也能在風災後給更多毛孩庇護。

▲145隻毛孩前往安全的收容所等待領養機會，空出的收容所能收容遭遇風災的毛孩。（圖／翻攝自Southwest Airlines Co.）