淡江大學鳳頭蒼鷹抓松鼠　他見腳環驚喜「是看牠長大的藍H1」

記者賈沐蓉／綜合報導

孩子長大了！近日民眾「收收收先生」在淡江大學目擊到鳳頭蒼鷹在捕獵松鼠，後來發現這隻老鷹是1年前出生於大安森林公園的幼鳥「藍H1」，見到「從小看到大」的鳥兒在城市裡生活得這麼好，也讓愛鳥人士感到非常欣慰。

▲藍H1站在樹枝上，銳利的眼神盯著下方的獵物。（圖／網友收收收提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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根據其他同樣在現場的網友分享，這隻鳳頭蒼鷹先是抓起松鼠帶到空中，並鬆開爪子將牠摔在地上，等松鼠落地後再牢牢壓制，並不停用銳利的喙繼續攻擊，即使周遭人來人往也沒有影響這隻猛禽的發揮，然而松鼠後來被路過民眾撿走處理，導致牠錯過了一頓大餐。

▲藍H1：看吧！我抓到這麼大隻的松鼠！（圖／網友收收收提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有人注意到鳳頭蒼鷹腳上的身分識別環，發現正是1年前在大安森林公園做過繫放紀錄的雛鳥「藍H1」，該消息也經過大安森林公園之友基金會證實。基金會在粉專分享繫放過程，當時藍H1還是白白一團得小寶寶，身旁還有另一顆沒有孵化的蛋，張大嘴巴瞪大眼睛的樣子，似乎非常對人類的出現感到非常驚訝。

如今當初的小寶寶已經長得雄壯威武，也有敏銳的狩獵能力能照顧自己、順利在都市中生存，讓網友感到非常開心。

▲小時候的藍H1：你們是誰？！不要過來喔，我可是很兇的！！（圖／翻攝自Facebook／大安森林公園之友基金會 ）

鳳頭蒼鷹屬於台灣特有亞種，同時也是2級保育類，食物以肉食性為主，通常以低中海拔森林為棲地，在天然林、人工林、果園、樹林茂密的大型公園或校園都有機會看到，在台北市、台中市、台南市都有出沒的蹤跡。雖然猛禽的狩獵行為看起來很殘忍，但也建議讀者不要干擾野生動物的覓食行為，因為可能會影響到牠們的生活環境，進而導致生存機會減少。

▲歪著頭好奇看著人類的藍H1。（圖／網友收收收提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）