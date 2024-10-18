屏東海鸚鵡寶寶出門見客　圓滾滾一球飄水上「踏踏」練游泳

▲屏東海生館的海鸚鵡寶寶，最近開始正式展出。（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館）

記者賈沐蓉 ／綜合報導

新人上工！今年出生的鳳頭海鸚鵡Jojo最近開始正式展出，兩個月出生在屏東國立海洋生物博物館的牠已經長大，現在經常在展缸內練習游泳，圓圓一球飄浮在水上，小鳥掌在底下努力划水的樣子融化了不少網友的心。

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▲小時候只有小小一坨的Jojo，現在已經變大許多。（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館）

根據海生館的分享，Jojo是今年第一隻出生的海鸚鵡，飼育員會讓這些新朋友固定一段時間到展缸內熟悉環境，等可以穩定活動後，就會正式加入大家庭。現在的Jojo已經通過「試用期」，開始正式展出，目前牠還在學游泳，在缸中「認真練習踢水」的樣子也非常可愛。

▲Jojo：我正在練習欸，姿勢很醜啦！（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館）

此外館方也分享Jojo剛出生時的影片，當時的牠看起來像《神隱少女》中出現的小煤炭，乖巧待在盆中享受飼育員的投餵。這是因為Jojo的爸媽都是新手父母，因此一開始會需要飼育員輔助，直到親鳥能自行穩定餵食為止。如果最近要去海生館，不妨來看看海鸚鵡寶寶的泳姿。