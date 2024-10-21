海龜一噴出「黃金」鮣魚瞬間搶光　緊貼屁股還想吃更多

▲鮣魚搶吃海龜便便，一直緊跟在龜龜身後。（圖／翻攝自Instagram／scuba.earth）

記者賈沐蓉／綜合報導

埃及一隻海龜在水中游泳時突然排出一坨大便，鮣魚見狀立刻游過去一口吃掉，搞笑的一幕也被當地潛水員錄下並分享到IG，逗得網友忍不住笑「沒人跟你們搶啦」。

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▲鮣魚：嘿嘿！我搶到了！。（圖／翻攝自Instagram／scuba.earth）

影片中可以看到，海龜剛「解放」完畢，原本黏在牠腹部位置的2隻鮣魚就立刻開始搶食。其中位置比較靠後的一隻動作比較快，直接迅速把便便一口吞下，水中立刻只剩下殘渣，而那隻沒吃到的只好默默回到自己原本的位置，後來嚐到甜頭的鮣魚居然又緊貼在海龜屁股附近，看起來是想吃到更多美味的食物。

鮣魚與海龜的有趣行為也替網友帶來了許多歡樂，紛紛在在留言區留言「新鮮直送！」、「那些傢伙什麼都吃」、「陛下，請讓我幫您處理」，不過也有些人無奈的表示「我原本很愛吃海鮮，這下我清醒了。」

鮣魚又稱長印魚、吸盤魚，屬於無危物種，除了東太平洋外的所有熱帶和暖溫帶水域都有分佈，通常以大魚吃剩的殘渣或寄生蟲為食，最大的特色是利用背鰭暫時型吸附在各種物體或寄主上，包括鯊魚、大型硬骨魚、鯨魚、海龜、海豚甚至是潛水員。

▲屏東海生館的印魚，吸盤可以讓牠們「搭便車」。（圖／翻攝自Facebook／屏東國立海洋生物博物館 ）