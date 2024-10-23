巧克力汪拆爛棉被「滿床雪花」　開飛機耳舔爸：不要生氣嘛～

記者賈沐蓉／採訪報導

巧克力色米克斯狗狗「謝福吉」非常有活力，最近牠拆爆了家裡的棉被，把整張床改造成「造景瀑布」，甚至還在地毯上留了兩坨「黃金」，而面對爸爸的質問，福吉選擇全程飛機耳，並用舔舔來逃避回應。

▲福吉把自己的棉被拆爛，裡面的棉花散得到處都是。（圖／謝福吉Fuji提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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爸爸在IG分享，福吉把床上的棉被整個撕爛，內襯的棉花咬得整張床都是，一旁的地板上甚至還散落著兩坨便便，讓無奈的爸爸忍不住苦笑吐槽自家愛犬「你直接幫我們把床上改成造景瀑布耶~」。罪犯汪面對爸爸的質問，乾脆開啟「飛機耳模式」裝傻，還不忘舔舔爸爸的臉試圖蒙混過關。

▲福吉：把拔不要生氣嘛～（圖／謝福吉Fuji提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸接受《Ettoday寵物雲》採訪時表示，當初領養福吉是因為看到相信動物基金會的廣告，當時福吉的手手因為捕獸夾受傷，但臉上開心的笑容讓人覺得牠「對這個世界感覺充滿著期待」，過了好幾個禮拜後都沒有人領養這隻狗。

福吉爸爸聯繫基金會，想了解狗狗的情況，得知雖然情況好轉但還不一定能保住前爪，經過考慮後他們去跟小福吉見面，後續才決定領養回家。

▲福吉小時候前腳因捕獸夾受傷，由相信動物基金會照顧。（圖／謝福吉Fuji提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸覺得福吉是隻很像貓的狗狗，常常會坐在椅背上，喜歡逗爸媽但又不給摸。福吉也是拆家大師，只要沒人在家就會把有飼主味道的東西全部咬爛，雖然買了很多磨牙玩具，但只要家裡沒人福吉就會搞破壞。

▲謝福吉露出「鯊魚牙」，表情傻呼呼的。（圖／謝福吉Fuji提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）