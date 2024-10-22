男路邊發現「超開心可愛小白狗」po網　專家嚇：是罕見北極狐

▲路邊小白狗其實是狐狸。（圖／翻攝自Facebook／Bird Alliance of Oregon）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名男子在路邊發現一隻白色的可愛小狗，就像一般小狗一樣開心玩耍，然而他仔細一看，發現小狗疑似是別的動物，通報當局前往捕獲後竟是在當地十分罕見的北極狐。

64歲男子梅林(Richard Melling)與妻子本月初在奧勒岡州賽爾伍德(Sellwood Bridge)橋上散步時，遇見一隻外型神似小狗的白色動物，他向媒體表示，「它看起來像一隻非常非常快樂的小狗，正在追逐路邊的塑膠袋」。

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梅林後來發現白色動物似乎不是普通流浪狗，便用手機拍下畫面通報當局，然而動物專家也難以判斷到底是什麼動物，直到當局16日成功將動物捕獲，才終於確定物種。

奧勒岡州野生動物部門生物學家凱特(Benjamin Cate)向當地媒體表示，「老實說，我們還是無法百分百確定，這隻動物相比本土所有狐狸，看起來更像是北極狐，有可能原本是被某人飼養後逃脫，但也有可能是當地野生的白狐或灰狐」。

北極狐不是奧勒岡當地原生物種，通常生長在阿拉斯加、加拿大、俄羅斯、冰島等寒冷地區，檢查後發現這隻狐狸是雌性，體重只有6.5磅（約2.9公斤），身形瘦弱已經脫水，目前送到野生動物保護組織接受照顧。