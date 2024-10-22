忍痛放手重病老貴賓　牠樂天道謝「見到我家那口子好開心」

文／柚子狸

這次主人給的問題很少，一般碰到這種狀況我通常會婉拒，因為萬一離世寶貝也是省話一哥，那彼此能傳達的東西有限不是很可惜嗎？！多次跟姊姊確認是否還要再增加問題，或是要不要寫封信給毛孩？姊姊回我，心情有點亂，怕說多了孩子會牽掛走不開。

最後我為何還是接下，因為在跟姐姐互動過程中，我隱約覺得這孩子想跟姊姊說說話，不是通靈，就是一種直覺。只是我沒想到，這孩子還真「搞威」，自己可以說個沒停。

難怪姐姐說，「我們家『少爺』不像一般紅貴賓愛叫，是一隻很會用自己方法表達意見的狗狗，幫牠選安親班時，會用「嘆氣」表示不喜歡；看我吃東西，會用打嗝暗示牠也想吃。」

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因為太有個性，姐姐出於關心，常常會念牠，像小中風腳腳已經無法站立，牠還是逞強要自己爬起來就是，果然在中元節家人忙著拜拜時，牠摔傷弄斷了下顎，成為壓垮身體的最後一根稻草。姊姊說，一直細心照顧就是希望牠可以活到壽終正寢，沒想到遇到這種意外，面臨了要決定牠生死的痛苦抉擇。

下顎骨折對年輕的狗狗來說也許不是大問題，但「少爺」年紀大了，無法進食恐怕撐不了多久，加上腦部開始異常放電，醫生建議現在放手對牠更好。少爺近期晚上無法入眠，就是腦部異常放電，姊姊必須半夜起來抱著牠安撫，這一摔後還會開始大叫，姊姊非常理解牠的辛苦，因此希望「少爺」能諒解選擇讓祂提早睡覺的無奈。

一連上線，「少爺」就傳給我祂乘著一團浮雲過來的畫面，「姊姊，我有好多話要跟你說，因為在醫院就突然關機了，來不及說再見。」我先表達了姐姐的抱歉，祂卻是來報喜訊的，兩者情緒的落差，讓姊姊忍不住笑出來說，「祂真的跟平常一樣很欠揍ㄟ。」

其實，一開始「少爺」還是有點感性的，「姊姊，少爺理解，只是沒有心理準備。」、「我有聽到你問醫師，怎樣可以讓我不要不舒服，雖然我不太清楚這樣就會走，但至少姊姊出發點，我聽起來是為我好的呀」、「也許再活很久很久，是很天真的想法，畢竟我已經老扣扣了，只會更差，不會更好，對大家都是辛苦的事」。

說完後面就開始曬恩愛了。

「姊姊，我很願意為你們努力，但你們放手了，我更開心，因為終於可以跟我的小情人、小可愛再見面了，我真的想死我的寶貝了』、「是天意吧，老天知道我想我家老婆，給我一個可以更快見到祂的機會。」

一開始姊姊還搞不清楚誰是祂老婆，少爺繼續說，「我見到我那口子了呦，好開心！」。姊姊說，「這句話怎麼聽了這麼耳熟」，才想起以前媽媽就常形容家裡另一隻狗狗是少爺的那口子，姊姊懂了。

18年前姊姊先收養了被遺棄的少爺，2年後又收編了長得像博美但其實是吉娃娃的「妹妹」，也許同病相憐，「妹妹」不乖時家人假裝凶牠，少爺都會護著「妹妹」。姊姊說，七年前妹妹過世時，家裡氣氛跟國殤一樣，連少爺都受到很大的打擊，三個月都沒啥食慾，爆瘦到需要看醫生，半年後才恢復正常。

七年後，家人又再度經歷他們最怕的「國殤」，妹妹是下床30秒突然離開的，沒受什麼苦，但少爺的情況則是一種無奈的選擇，更是讓姊姊難過到失眠好幾夜，不知祂們此刻可都安好？

「姊姊，你是成全了我想要來見寶貝的心願ㄟ」、「她在這裡等我這麼多年，說真的，對我來說，見到她比甚麼都重要，所以我很快接受了提早離開這件事」、「姊姊比較可憐，沒有我們陪睡了。」。

少爺擔心姊姊太難過，便也安慰到「只要想到你兩個最愛的寶貝在月亮團圓，姊姊還會不捨跟難過嗎？』、『當你抬頭看月亮的時候，記得笑一個跟我們說祝福的話哦！』

我趕快提醒姊姊，溝通當天正是中秋節，記得抬頭看月亮！

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★柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享寵物溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。