動物園驚見「少女時袋」！ 氣勢如「偶像天團」　網笑：可出道了

▲「響動物世界」在官方Ｘ帳號發布一張袋鼠們氣勢十足的團體照，引起網友討論。（圖／翻攝Ｘ／ひびき動物ワールド）

圖文／CTWANT

近日，日本網路上流傳一張趣味十足的照片，只見一處動物園中，14隻袋鼠或站或臥，卻渾然天成的構成團隊隊形，令人聯想到偶像團體在舞台上的站位。日本網友興高采烈的把牠們P圖在各種場景，無違和感融入各種場景的畫面也讓網友笑翻。

位於日本福岡縣北九州市的動物主題遊樂園「響動物世界」（ひびき動物ワールド）是一間專門飼育有袋類動物的遊樂園，園區內超過250隻以上各類小、中、大型有袋類動物，從東部灰大袋鼠（常見的澳洲袋鼠品種）包含罕見的黃腳岩袋鼠，是日本最大的有袋類動物飼育園區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日，園區在官方Ｘ帳號（前推特）上發布了一張袋鼠們的團體照，表示：「袋鼠確實是一種群居動物，不過像這樣組成令人連想到偶像團體的陣型也是十分罕見。」

從畫面中可見，一共有14隻袋鼠在園區中擺出合照的陣仗，然而牠們或站或臥，並且視線各自錯開，不看鏡頭擺出酷帥架式的畫面，宛如偶像團體合照一般。很快在網路上引起討論，還有不少人把袋鼠團體照P圖到各個場景，趣味橫生的畫面讓人發笑。

▲看到袋鼠合照，網友表示「人數這麼多一定是韓團」。（示意圖／翻攝FB／소녀시대 Girls' Generation）

不少網友表示，「我想推這團！」「對於偶像團體來說，前排的姿勢也太性感了」、「原來是KGL48！（仿AKB48）」、「想到牠們全員沒穿衣服就忽然覺得有點不忍直視」、「以身材來說也像是肌肉健美比賽。」

照片在網路上傳到台灣，不少台灣網友也笑說「若牠們忽然跳起16蹲，我真的會被嚇傻」、「少女時袋」、「真的很懂！團體照一定會有人故意不看鏡頭！」

延伸閱讀

▸ 天天吃粥配罐頭！早餐只花15元「爸媽1句話」50萬歸零 他淚：窮人小孩活著好難

▸ 面試問2個「月」合起來什麼字？ 女博士答朋錯了

▸ 毒菇開公司看不起媳婦做超商早班！ 她嗆：出社會啥都不是